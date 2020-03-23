連假上國道先檢查愛車 車輪、胎皮脫落最高罰6000元

受新冠肺炎疫情影響，民眾搭乘長途公共交通工具的意願似有降低趨勢，今年清明連續假期間預計國道將湧入大量車潮。高公局說去年四天清明連假，國道396件交通事故多為沒有保持安全距離、沒注意車前狀態等造成的追撞及擦撞事故，並提醒要是行駛途中車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，最高會被罰6000元罰鍰。

高公局表示，經統計去年清明連續假期間國道事故資料，共發生396件交通事故，多為追撞及擦撞事故，肇因主要為未保持安全距離、未注意車前狀態、或變換車道不當所導致，都是人為疏失，故行經壅塞路段時應與前車保持適當距離，避免發生擦撞。因為連假車流量大，發生事故時，警方與事故處理人員較難快速抵達現場，請用路人禮讓救護車、警車、消防車及事故處理車輛，事故愈早排除，交通愈快暢通。

此外，高速公路故障車輛多屬缺水、缺油、溫度過高、沒電、爆胎及其他無法啟動等問題。依規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者將依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人新臺幣3000至6000元罰鍰，車輛缺水、缺油等問題，將處新台幣600~1200元罰鍰。

高公局提醒用路人，出門前先請詳加檢查車況，若發生緊急事件請立即撥打110或1968免付費專線求援。為分散清明節連假尖峰車流並抑制短途旅次，今年假期前的兩周六、日採單一費率再7折，清明連假期間實施單一費率及每日0-5時暫停收費，收假日延長至10時。