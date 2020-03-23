缺口罩、居家隔離空間 街友恐成防疫破洞

新冠肺炎延燒，政府希望民眾少出門、勤洗手與戴口罩，然而沒有「家」的街友無處可居家隔離，也缺乏口罩等防疫物資，成為防疫破洞。相較於英美政府已提出政策應對街友面臨的病毒危機，台灣尚未將街友放入防疫規畫之中，街友協助組織「台灣芒草心慈善協會」，呼籲衛福部能早做規畫。

加州有15萬街友，目前僅一名街友確診死亡，但相信「黑數」不低。加州州長上周指示地方官員租用旅館或旅行車收容無家可歸者，國會提出最高新台幣300億的經費應對街友面對新冠病毒的危機。倫敦市長辦公室則正與旅館集團談合作，以折扣價訂旅館提供街友未來3個月住宿。

相較於英美，台灣街友數量雖不多，卻同樣有缺口罩、居家隔離空間的問題。

芒草心慈善協會執行長李盈姿表示，街友雖擁有健保卡，但幾乎沒有機會去排隊買口罩或上網預購口罩，只能靠社會局提供。但社會局物力有限，所準備的口罩是以提供給社福工作者為主。

芒草心目前提供街友的口罩主要是募捐而來。李盈姿透露，其中最大宗的口罩捐贈物資，竟是由香港社區組織協會捐贈至台灣。因為香港反送中期間，街頭經常瀰漫催淚瓦斯，協助街友的組織，很早便囤積大量口罩提供街友防毒。

李盈姿表示，台灣目前沒有街友確診，但芒草心已進行沙盤推演，一旦有街友確診，同住庇護所的街友如何居家隔離。以目前庇護所26坪住12個街友、一個房間同住12名街友，只要一名街友確診，恐怕所有人都會中鏢。

政府建議居家隔離時，家人最好保持一公尺距離。李盈姿說，以庇護所的擁擠程度，如何找到這樣的空間?芒草心想過租用旅館，但防疫旅館價格不低，恐怕也不願意租給街友。