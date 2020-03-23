疫情衝擊旅客減少 台灣高鐵4月18日起短期減班

為因應COVID-19（新冠肺炎）疫情對運量造成的嚴重衝擊，台灣高鐵公司經審慎評估市場供需及旅客便利性，決定自4月18日起進行短期班表調整。這次短期調整班表，平日全時段及週末尖峰時段班次均維持不變，旅客無論週間通勤、商務往來及假日返鄉探親等均不受影響；週末（週五至週日）離峰時段調減41班車次，佔目前每週總班次1,016班僅約4%。上述調整之車次同時段每小時仍維持至少三至四班次列車的旅運服務，可充分兼顧大眾搭乘之便利性。

台灣高鐵公司今（23）日表示，短期調整班表實施日起之各車次列車車票，即日起透過各售票通路同步開賣，敬請旅客提早規劃行程。這次短期調整班表每週提供975班次的旅運服務，預訂實施至6月21日（日），即端午節疏運前。高鐵公司亦將密切觀察疫情發展，持續評估旅客需求，一旦疫情好轉、運量回升時立即提前恢復原班表。

台灣高鐵公司表示，受疫情衝擊致民眾外出意願大幅降低，高鐵運量自2月起明顯下滑，尤其週末期間更為明顯。經通盤權衡市場供需及旅客需求，決定務實調整營運資源，以落實公司治理，減少週末之過剩運能供給，並將餘裕人力投入加強當前各項防疫措施，同時積極「超前部署」，為後續預防疫情升級預作更周全的準備，更將提升人員教育訓練及設備維護檢修，希望一旦疫情風暴過後，台灣高鐵能夠立即為旅客提供更加優質、安全的旅運服務。

台灣高鐵各車站、列車均已實施多項清潔、消毒防疫措施，敬請旅客安心搭乘。各項措施說明如下：

一、車站消毒清潔：

1) 各車站清潔消毒頻率將從現行每4小時一次提升為每2小時一次，每日營業結束後進行車站全面消毒。

2) 於車站旅客行經動線（自動售票機、電扶梯、電梯等）上廣設酒精消毒液，協助旅客防疫。

3) 3/4起各車站陸續裝設紅外線體溫量測儀，桃園站、台北站、台中站均已完成，左營站預計本週四（26日）安裝。4月下旬全線車站進站閘門完成安裝並全面實施人員進站體溫測量。

二、列車消毒清潔：

1) 高鐵車廂均設有獨立空調系統，每班次列車抵達端點站進行折返清潔時，同步進行全車消毒；每日收班後，再次執行列車全面清潔消毒作業。

2) 倘發現疑似確診、居家檢疫或居家隔離等高風險旅客時，除將立即通報鐵路警察外，也會立即針對該旅客乘坐列車執行深度清潔，將列車回送基地以機械噴霧消毒該車組、擦拭消毒餐桌扶手等旅客易接觸設備、更換該座位椅布、更換該車廂所有空氣濾網，積極維護旅客健康安全。

三、人員防疫措施：

1) 每日配發第一線員工防疫口罩並實施勤前體溫量測；實施輪排班人員防疫班表，採分組及分區執行勤務，確保高鐵營運不中斷。

2) 全體員工暫停國外公務出差，並勸導同仁暫停所有出國行程。

3) 各辦公場所謝絕訪客進入並研擬「業務持續計畫」等分區辦公措施，及全員量體溫計畫。