高鐵因應肺炎疫情 4月18日起周末減41班車

為因應COVID-19（武漢肺炎）疫情對運量造成之嚴重衝擊，台灣高鐵公司經審慎評估市場供需及旅客便利性，決定自4月18日（六）起進行短期班表調整。

高鐵表示，本次短期調整班表，平日全時段及週末尖峰時段班次均維持不變，旅客無論週間通勤、商務往來及假日返鄉探親等均不受影響；週末（週五至週日）離峰時段調減41班車次，占目前每週總班次1,016班僅約4%。上述調整之車次同時段每小時仍維持至少3至4班次列車的旅運服務，可充分兼顧大眾搭乘之便利性。

台灣高鐵公司表示，短期調整班表實施日起之各車次列車車票，即日起透過各售票通路同步開賣，敬請旅客提早規劃行程。本次短期調整班表每週提供975班次的旅運服務，預訂實施至6月21日（日），即端午節疏運前。高鐵公司亦將密切觀察疫情發展，持續評估旅客需求，一旦疫情好轉、運量回升時立即提前恢復原班表。

台灣高鐵公司表示，受疫情衝擊致民眾外出意願大幅降低，高鐵運量自二月起明顯下滑，尤其週末期間更為明顯。經通盤權衡市場供需及旅客需求，決定務實調整營運資源，以落實公司治理，減少週末之過剩運能供給，並將餘裕人力投入加強當前各項防疫措施，同時積極「超前部署」，為後續預防疫情升級預作更周全的準備，更將提升人員教育訓練及設備維護檢修，希望一旦疫情風暴過後，台灣高鐵能夠立即為旅客提供更加優質、安全的旅運服務。

台灣高鐵各車站、列車均已實施多項清潔、消毒防疫措施，敬請旅客安心搭乘。各項措施說明如下：

一、 車站消毒清潔：

1) 各車站清潔消毒頻率將從現行每4小時一次提升為每2小時一次，每日營業結束後進行車站全面消毒。

2) 於車站旅客行經動線（自動售票機、電扶梯、電梯等）上廣設酒精消毒液，協助旅客防疫。

3) 3/4起各車站陸續裝設紅外線體溫量測儀，桃園站、台北站、台中站均已完成，左營站預計本週四（26日）安裝。4月下旬全線車站進站閘門完成安裝並全面實施人員進站體溫測量。

二、 列車消毒清潔：

1) 高鐵車廂均設有獨立空調系統，每班次列車抵達端點站進行折返清潔時，同步進行全車消毒；每日收班後，再次執行列車全面清潔消毒作業。

2) 倘發現疑似確診、居家檢疫或居家隔離等高風險旅客時，除將立即通報鐵路警察外，也會立即針對該旅客乘坐列車執行深度清潔，將列車回送基地以機械噴霧消毒該車組、擦拭消毒餐桌扶手等旅客易接觸設備、更換該座位椅布、更換該車廂所有空氣濾網，積極維護旅客健康安全。

三、 人員防疫措施：

1) 每日配發第一線員工防疫口罩並實施勤前體溫量測；實施輪排班人員防疫班表，採分組及分區執行勤務，確保高鐵營運不中斷。

2) 全體員工暫停國外公務出差，並勸導同仁暫停所有出國行程。

3) 各辦公場所謝絕訪客進入並研擬「業務持續計畫」等分區辦公措施，及全員量體溫計畫。

有關台灣高鐵各項防疫措施，請上台灣高鐵企業網站「乘車安全 為您守護」COVID-19（武漢肺炎）防疫專區查詢最新資訊。