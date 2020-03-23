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疫情衝擊！高鐵4月18起減班車 周六砍最多
因應新冠肺炎疫情對運量造成嚴重衝擊，台灣高鐵公司今天宣布，自4月18日（周六）起進行短期班表調整，以周六班次影響最多。
高鐵說，受疫情衝擊致民眾外出意願大幅降低，高鐵運量自2月起明顯下滑，尤其周末期間更為明顯。
高鐵說，調整後平日全時段及周末（周五至周日）尖峰時段班次均維持不變，旅客無論週間通勤、商務往來及假日返鄉探親等均不受影響；周末離峰時段調減41班車次，占目前每周總班次1016班僅約4%。上述調整車次同時段每小時仍維持至少三至四班次列車的旅運服務，可充分兼顧大眾搭乘便利性。
高鐵說，短期調整班表實施日起各車次列車車票，即日起透過各售票通路同步開賣，敬請旅客提早規畫行程。該次調整每周提供975班次的旅運服務，預訂實施至6月21日（周日），也就是端午節疏運前。
高鐵說，將密切觀察疫情發展，持續評估旅客需求，一旦疫情好轉、運量回升時立即提前恢復原班表。
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