防疫超前部署 Taipei Free啟用免帳號密碼認證

台北公眾區免費無線上網（Taipei Free）於2011年啟用迄今，採用帳號密認證機制，為進一步提升市民與觀光客使用服務之便利性及防疫期間因應掌握疫情資訊、方便遠距離辦公及行動會議之網路通訊需求，於4月1日起，開放免帳號密碼登入模式。民眾開啟wifi連上TPE-Free後，進入登入頁面，只需點選同意使用條款後即可上網。

為瞭解民眾使用無線上網服務之體驗，台北市政府每年辦理Taipei Free線上使用滿意問卷調查，2019年有80%以上的民眾表示滿意，為持續精進針對民眾需求與建議及回應防災超前部署需要，推出免帳號密碼認證模式，簡化使用TPE-Free上網之步驟，達到「一鍵上網」之成效，因應掌握疫情資訊、方便遠距離辦公及行動會議，更精進服務品質。

若使用者對於Taipei Free有任何問題，可至Taipei Free主題網站（https://wifi.taipei/）、或洽24小時免付費客服專線（0800-080-382）及客服信箱（TPE-Free@mail.taipei.gov.tw）諮詢。