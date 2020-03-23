防疫超前部署 Taipei Free啟用免帳號密碼認證
台北公眾區免費無線上網（Taipei Free）於2011年啟用迄今，採用帳號密認證機制，為進一步提升市民與觀光客使用服務之便利性及防疫期間因應掌握疫情資訊、方便遠距離辦公及行動會議之網路通訊需求，於4月1日起，開放免帳號密碼登入模式。民眾開啟wifi連上TPE-Free後，進入登入頁面，只需點選同意使用條款後即可上網。
為瞭解民眾使用無線上網服務之體驗，台北市政府每年辦理Taipei Free線上使用滿意問卷調查，2019年有80%以上的民眾表示滿意，為持續精進針對民眾需求與建議及回應防災超前部署需要，推出免帳號密碼認證模式，簡化使用TPE-Free上網之步驟，達到「一鍵上網」之成效，因應掌握疫情資訊、方便遠距離辦公及行動會議，更精進服務品質。
若使用者對於Taipei Free有任何問題，可至Taipei Free主題網站（https://wifi.taipei/）、或洽24小時免付費客服專線（0800-080-382）及客服信箱（TPE-Free@mail.taipei.gov.tw）諮詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言