iRent汽機車間相互轉乘 可免費騎機車30分鐘
為吸引更多消費者使用共享汽機車服務，3/23起只要民眾於一小時內使用iRent汽機車相互轉乘，可享有免費騎機車30分鐘優惠。若消費者先使用汽車，於還汽車一小時內使用機車，可享有機車30分鐘免費騎乘；若消費者先使用機車，於還機車一小時內使用汽車，則可於汽車還車時折抵前次機車使用分鐘數之金額 (折抵上限為30分鐘，現行費率前六分鐘$10，第七分鐘起每分鐘$1.5，即最高可折抵46元)。
iRent公司指出，共享經濟崛起，汽車或機車的共享租賃服務相當普遍，但iRent為全國唯一同時提供汽、機車共享服務的營運業者，iRent APP會員可透過同一個APP自由切換租汽車或機車。共享機車可彈性騎進市中心的巷弄街道內，共享汽車則為供移動距離及時間較長的選擇，組合式的共享交通服務，結合大眾交通工具，滿足了民眾對於通勤、接送、載貨、臨時代步、出遊等「行」的需求，也降低了城市的交通負荷。
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