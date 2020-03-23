iRent汽機車間相互轉乘 可免費騎機車30分鐘

這張橫跨平面、戲劇到電視節目，活躍於大半個影視圈的精緻臉龐，看來太過熟悉，卻又讓人摸不著頭緒，究竟眼前的男子，是《孤單又燦爛的神－鬼怪》裡受困於虐戀與前世今生的地獄使者；《他人即地獄》中完美冷血的殺人魔牙醫；抑或是自在穿梭於脫口秀節目《李棟旭想要Talk》、妙語如珠的Show MC。

2020-03-23 11:04