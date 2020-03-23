客運業者買防疫物資 交通部編3.3億元補貼

新冠肺炎致客運載客量嚴重下滑，客運業者戰戰兢兢做好每日消毒工作，盼民眾恢復搭乘信心也保障工員安全。交通部今公告將補助客運業在6月底之前購買口罩、酒精、消毒液、手套、額（耳）溫槍等防疫物資，至此陸、海、空都有相關補助。

交通部動員委員會表示，經濟部每日皆有保留一定數量的口罩及酒精，他們再供給管轄的相關運輸業者購買。交通部今天的公告指出，補貼對象為公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業及計程車客運業等汽車客運業者，依申請先後順序核撥至預算用罄。據了解，交通部編列了3.3億元預算。在1月15日至6月30日期間，公路汽車客運業者為有服務人員的車站買額（耳）溫槍，依實際使用的月台數各一支，每支補貼最高1500元，但不含耳溫套。

此外，駕駛員或客服人員配戴口罩、手套，每人每天一個或一雙，補貼最高5元。另為加強運輸工具及場站清潔、消毒工作所採購之消毒或漂白液，客運無論大型車、小型車及場站都有補貼。

民航局日前也宣布各航空公司，因為防疫措施所生費用的補貼包含為供航空器機組員、旅客及駐航空站第一線工作人員量測體溫所採購的耳（額）溫槍及耳溫套；除了為航空器機組員、清艙人員及駐航空站第一線工作人員使用所採購的口罩，供旅客使用也在每個5元的補貼範圍。飛機的消毒費用，國際及兩岸航班以每架次補貼4500元為上限，國內航班2500元為上限。

至於航港局有對本國籍船舶補貼每艘一支額溫槍、員工的口罩、辦公人員的酒精等。補貼對象委外的消毒或自行購買消毒用品包含手套、消毒工具、消毒劑、量度器皿及保護裝備的費用，以船舶噸位分，每航次往返各消毒一次，補貼上限從200元到1500元不等。貨櫃集散站經營業消毒費用，以每公司每個月補貼5萬元為上限。