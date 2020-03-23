搭乘大眾運輸該避開哪些位置？ 醫生曝感染危險點

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球多國，台灣目前有169例確診病例，民眾面對不斷增加的確診病例數，紛紛提高警覺，上下班搭乘大眾運輸工具時都戴起口罩以求自保，避免他人飛沫接觸傳染。外科醫師江坤俊在節目中則透露民眾若搭乘大眾運輸工具時應避免坐在冷氣出風口的位置，並表示有許多隱藏的危險點，民眾應避免接觸，以免增加感染風險。

江坤俊在「健康2.0」節目中表示民眾在搭乘大眾運輸工具時應該避免坐在冷氣出風口和走道座位，他說雖然冷氣出風口理論上會進行過濾和消毒，但當天氣熱時大家都擠上車搶位置，就會增加感染風險，另外坐在走道位置容易走動去上廁所，而在這過程中就會接觸許多人，加上不知道有無感染者使用過廁所，因此江坤俊建議民眾坐在靠窗位置，避免在交通工具上來回走動，增加接觸傳染的風險。

而他也表示6微米以上的飛沫在噴出時會掉落在1公尺的距離，但在有空調的情況下那些3、4微米的飛沫就有可能飛至4、5公尺左右，所以呼籲民眾一定要戴上口罩，以免吸入飛沫，而在大眾運輸工具上也少碰門把、托盤、桌子這類被多人觸碰過的物品。

另外，胸腔暨重症科醫師黃軒也提醒搭乘交通工具時，切勿將包包放在地上，因為正常人在咳嗽時會往前、向下傾倒，噴沫直接掉落在地，他說「不管是飛機也好，高鐵也好，鐵路也好，難道他們會每個小時都在你的座位地上給它掃乾淨嗎，不會」，而他也提醒驗票閘門是最髒的地方，因為每天有幾萬人會接觸到，難免會有細菌附著，因此他建議用手機做感應，避開直接碰觸閘門。