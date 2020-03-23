搬家工人肩胛骨突出像長翅膀 醫師：注意嚴重神經傷害

一位40歲的搬家工人，長年來雙肩背負重物，雖練就一身壯碩肌肉，卻也使得背上的肩胛骨突出，好像長出「雙翼」。澄清醫院中港院區神經內科醫師鄧浩文表示，這不是好事，是「翼狀肩胛症」患者因從頸椎穿出來的長胸神經受損，致前鋸肌萎縮，出現雙臂無力舉高，是較嚴重的神經傷害，需接受治療，以免造成神經與肌肉永久的損害。

患者表示，他的雙臂漸進性無力舉高已數年，只能到平舉的角度，再往上舉就有困難；除了舉起上臂時略微酸痛，並沒有麻木感，肩關節也沒有很嚴重的疼痛。

鄧浩文請患者脫掉上衣，做舉起雙上臂以及雙臂推牆壁的動作時，赫然發現其背後兩側肩胛骨都明顯向後突出，像在背上長出了雙翼，判斷該患者可能因為兩側的長胸神經受損致前鋸肌無力，進而造成上臂在肩關節的活動受限。

經進一步做了神經傳導與肌電圖檢查，及胸部電腦斷層，證實患者胸壁兩側的前鋸肌都呈現嚴重萎縮的情形。

鄧浩文說，長胸神經從脖子到胸壁，而肩胛骨是靠前鋸肌、斜方肌、菱形肌支撐，其中前鋸肌是受長胸神經支配，一旦長胸神經受損，連結肩胛骨的前鋸肌就會乏力，無法將肩胛靠攏在胸壁上，造成肩胛骨會往後突出，導致翼狀肩胛症；進而因為肩胛骨無法固定，而導致上臂舉起的活動範圍受限。

他說，常見的長胸神經受損原因包括了外傷、手術、或其他長期反覆性的拉扯或壓迫，如肩頸負重、重度須甩動手臂的運動、重量訓練等，大多數的患者都是在慣用的右手發生神經麻痺。

一般，這類患者經復健科的物理治療後，雙臂抬舉的角度有機會獲得改善，除非病況十分嚴重才會建議進行手術神經減壓治療。從事重訓、健身、各種需要反覆大幅度擺動上臂的運動員、或者需要長期肩臂負重的人，若有發現上臂舉不高合併推牆時背上會有「翅膀」跑出來的情形時，需盡早就醫，評估是否有長胸神經受損的狀況並接受治療，以免造成神經與肌肉永久的損害。