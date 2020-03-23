囤糧食？ 農委會：我國稻米足夠全體國人吃21個月

新冠肺炎疫情延燒，民眾恐慌性的消費，開始囤積民生物資，傳出一時間消費者買不到米，官方認為，只是因為暫時的碾米需要時間，或者物流配送不及，消費者暫時買不到，並非沒有庫存。農委會資料顯示，若以三個月安全存糧30萬公噸計算，台灣庫存的稻米足夠全體國人吃上21個月，且持續生產中。

近兩年因為政策公糧收購無上限，以及稻作直接給付雙軌制，國內稻米生產爆量，塞滿各公糧倉庫，成為國庫公帑的沉重負擔，為了舒緩庫存壓力，這兩年才拚命把公糧標售給糧商做外銷、甚至賣給中國大陸。

農委會副主委陳駿季表示，今年一期稻作的耕作面積與往年同期差不多，消費者會一時間買不到，除了物流配送不及外，有些消費者會指定購買那些特殊品種的稻米，因為平時也是少量製作小包裝米，所以已經請糧商加快腳步作業，庫存很多，消費者不會買不到。

根據糧食管理法，國內稻米安全存量標準，應儲備不低於三個月稻米消費量的安全存量。以國內一年稻米消耗量約120萬公噸計算，不低三個月的安全存糧約30至40萬噸左右，去年一期稻作收完，存糧已高達108萬公噸，是法定安全存糧的三到四倍。

農委會統計，因為稻米是滾動式庫存，有進（收穫）有出（銷售），目前公糧倉庫庫存稻米約有90.5萬公噸，相當於120萬公噸稻穀；另外，民間糧商業者庫存糙米，自行契作收購的稻穀數量，也有25萬公噸。

農委會表示，從4月底、5月初開始，今年耕種的一期稻作，將從屏東開始往北收割；若沒有其他不可預期的因素，農委會農糧署推估，今年一期稻作可以收95萬公噸糙米，若以法定三個月安全存糧30萬公噸計算，足夠國人吃21個月，消費者完全無須擔心買不到米。