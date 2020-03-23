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高市擬徵用整棟防疫專責旅館 鎖定有獨立空調

中央社 / 高雄23日電

新冠肺炎疫情持續升溫，居家隔離及居家檢疫者對旅館需求增加，高雄市規劃徵用整棟防疫專責旅館，鎖定有獨立空調等旅館為對象，唯合作條件尚待進一步協調。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，高雄市目前有4家友善旅館，提供有居家檢疫及居家隔離需求者使用，約250床，市府相關單位正持續協調業者擴大量能。

衛生局簡任技正潘炤穎今天接受中央社記者採訪指出，目前友善旅館收容逾30人，相關單位也正積極協調旅館業者，希望有整棟的專責旅館；不過，也擬將向中央爭取更好的徵用條件及誘因。

據指出，市府目前鎖定整棟徵用的3家中小型旅館，客房數共約200間，條件包括獨立空調、動線單純等，至於供餐及垃圾收集，則由市府另協調其它業者協助。

高雄市旅館公會理事長周文彬告訴中央社記者，目前住宿率低到僅剩1成，業者苦撐經營，非常辛苦，但對於防疫旅館也有不少疑慮。

市府則表示，一旦業者同意釋出防疫旅館，市府會協助教育訓練，業者只需提供客房服務，其它餐飲及垃圾收集清運，會委託專業服務。

高雄市目前有友善旅館4間（旅館只提供部分樓層）、防疫小棧提供醫護等工作人員休息。居家檢疫及隔離人數逾3000人。

高雄市 居家檢疫 疫情

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