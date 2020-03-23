快訊

義大利「瘟疫審判日」：病毒打穿的十年醫療崩壞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中以南悶熱飆30度高溫 彭啟明：下一波變化在周六

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
北部及東半部雲量較多，和昨天相比涼快許多，，台中以南則不受到影響，仍有29-30度，白天較為悶熱，也比較晴朗。記者楊德宜／攝影
北部及東半部雲量較多，和昨天相比涼快許多，，台中以南則不受到影響，仍有29-30度，白天較為悶熱，也比較晴朗。記者楊德宜／攝影

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天深夜鋒面的尾端掠過北台灣，然後東移，北部都有明顯的雨勢，從昨天深夜到今天凌晨，目前已經緩和，但雲量將會增多，山區或東北角迎風面仍有短暫雨勢，東半部則是鋒面殘留的水氣，雲量較多，也有短暫陣雨。

彭啟明說，鋒面後面的東北風，也讓北部及東部的溫度會略降，今天清晨尚未反映降溫，各地都還有19-21度，預計北部及東半部雲量較多，白天會稍降，有機會到25-26度，和昨天相比涼快許多，要注意穿著，建議北部仍要穿薄長袖或是短袖加上薄外套，台中以南則不受到影響，仍有29-30度，白天較為悶熱，也比較晴朗。

周二開始，逐步轉為偏東風，東半部雲量較多，偶有短暫陣雨。周三開始到周五，明顯偏南風，天氣很穩定，溫度也會持續偏高，偏暖。30度的溫度在7、8月是很涼爽的溫度，但在3月則是偏熱的溫度。

下一波變化會在周六，彭啟明說，另外一波鋒面會接近，這波結構較今天通過這波結構可能較好，雨勢會更明顯，後面冷空氣的勢力也會較強，這個周末的天氣變數較多，要稍微留意。而這幾天預期空氣品質會略差，尤其是中南部，好天氣的穩定性，讓大氣擴散不易，這幾天敏感性的朋友要稍微留意。

彭啟明 天氣動態

延伸閱讀

今天是春分 彭啟明：近一兩周是難得較穩定的春天天氣

彭啟明：周末天氣大轉變 偏南風悶熱

高溫上看29度！ 彭啟明：周四鋒面掠過北台灣

今起好天氣！ 彭啟明：周三四五微弱鋒面北方盤據

相關新聞

周三至周五高溫上看30度 周六另一波鋒面通過

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天微弱鋒面掠過北部海面，東北風迎風面的北...

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

在家上班也要維持儀式感？男子在浴室「偽通勤」笑翻網友

新冠肺炎疫情影響，有些人需要居家隔離檢疫，有些企業全面改為在家辦公。但賴在家裡卻容易發懶而影響效率，一名網友遵照專家建議創造儀式感，即使在家也假裝在通勤。 一名外國網友在論壇Reddit貼出一張

台中以南悶熱飆30度高溫 彭啟明：下一波變化在周六

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天深夜鋒面的尾端掠過北台灣，然後東移，北部都有明顯的雨勢，從昨天...

影／防疫也能用喝的！台日研究發現喝菊花茶能增免疫力

菊花茶是十分普遍的飲品，但大仁科大藥學系副教授洪啟庭與日本醫界一項合作研究發現，菊花裡頭的倍半萜成分，不僅可抑制發炎，減...

健康你我他／指關節開燈 牙膏不共用

新冠肺炎肆虐全球，個人如何防疫？衛生細節不容忽視。

18月鏟100公斤 改變飲食習慣奏效

24歲林先生，國中時體重就破百，出社會開始工作，下班總會買一大包鹽酥雞或2至3包洋芋片，每天喝珍珠奶茶、綠豆沙1至2杯，犒賞自己上班辛勞，導致體重增加至191公斤、身體質量指數（BMI值）高達60.3，屬於病態性超級超級肥胖。

健康名人堂／非必要的醫療值得嗎？

美國有一個政治中立（nonpartisan）倡議醫療正義，致力建構關心病人的醫療體系的公益智庫（Lown lnstitute），主張醫療志業是為病人解除痛苦的工作。在一個優良的醫療體系中，病人應該獲得所有對他有益的照護，亦不會被給予不必要的醫療。在這樣的良性互動中，醫療從業者就會產生幸福感（Satisfaction）。

照顧者需要喘息 不必一肩扛

母親失智，淑芬一肩扛起照顧責任。看著媽媽日漸衰老，口裡念著舊時記憶，經常吵著要回家，開始不認得她，疲累的淑芬滿腹哀傷，卻無從述說。

油價連4跌 92無鉛來到1字頭

沙、俄兩大產油國宣布削價戰開打，美國新冠肺炎疫情升溫，導致國際原油價格持續下跌，中油自今天凌晨起，汽、柴油價格每公升各調降一點三元及一點五元，連續四周調降，其中九二無鉛汽油更來到「一字頭」。

北市要管電子煙 18歲以下禁用

電子煙越來越氾濫，卻又無法可管，為此北市府訂定電子煙管理自治條例，明定未滿18歲不得使用電子煙，違者將接受戒電子煙教育；...

再重擊航空！周二起禁旅客來台轉機 林佳龍允擴大紓困

中央流行疫情指揮中心宣布，為加強邊境管制，3月24日到4月7號全面禁止旅客登機來台轉機。交通部長林佳龍說，雖將再次衝擊航...

熱門新聞

超狂婦人「自備推車」瘋搶衛生紙 網怒斥：太自私

汽油明天降價92看見1字頭 加油站優惠促銷降更大

一張圖看一周天氣！兩波變天時間曝光 北、東會下雨

今天熱飆30度明變天！ 北東轉有雨 高溫掉7度

搶好玩的？口罩117.8萬人預購竟有18萬人沒繳費

門諾醫師發明插管箱 上傳設計圖供免費下載

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。