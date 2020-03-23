台中以南悶熱飆30度高溫 彭啟明：下一波變化在周六

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天深夜鋒面的尾端掠過北台灣，然後東移，北部都有明顯的雨勢，從昨天深夜到今天凌晨，目前已經緩和，但雲量將會增多，山區或東北角迎風面仍有短暫雨勢，東半部則是鋒面殘留的水氣，雲量較多，也有短暫陣雨。

彭啟明說，鋒面後面的東北風，也讓北部及東部的溫度會略降，今天清晨尚未反映降溫，各地都還有19-21度，預計北部及東半部雲量較多，白天會稍降，有機會到25-26度，和昨天相比涼快許多，要注意穿著，建議北部仍要穿薄長袖或是短袖加上薄外套，台中以南則不受到影響，仍有29-30度，白天較為悶熱，也比較晴朗。

周二開始，逐步轉為偏東風，東半部雲量較多，偶有短暫陣雨。周三開始到周五，明顯偏南風，天氣很穩定，溫度也會持續偏高，偏暖。30度的溫度在7、8月是很涼爽的溫度，但在3月則是偏熱的溫度。

下一波變化會在周六，彭啟明說，另外一波鋒面會接近，這波結構較今天通過這波結構可能較好，雨勢會更明顯，後面冷空氣的勢力也會較強，這個周末的天氣變數較多，要稍微留意。而這幾天預期空氣品質會略差，尤其是中南部，好天氣的穩定性，讓大氣擴散不易，這幾天敏感性的朋友要稍微留意。