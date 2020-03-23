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影／防疫也能用喝的！台日研究發現喝菊花茶能增免疫力
菊花茶是十分普遍的飲品，但大仁科大藥學系副教授洪啟庭與日本醫界一項合作研究發現，菊花裡頭的倍半萜成分，不僅可抑制發炎，減少自由基，甚至可毒殺細菌和病毒，包括冠狀病毒。平日多喝菊花茶能提升免疫力，避免細菌或病毒輕易入侵。
全球新冠肺炎確診病例不斷激增，死亡人數亦攀升，目前尚無疫苗及藥物可以對抗，製造新藥也需要時間，民眾要預防染疫，除了戴口罩、勤洗手，只能強化自身免疫力，存足「本錢」與疫病對抗。
長年與日本醫界合作研究的大仁科大藥學系副教授洪啟庭發現，中草藥中的菊花除能治療乾眼症、白內障，菊花裡頭的木犀草素、黃酮類、多酚類、綠原酸及花青素等成份均具抗氧化、抗病毒及抗細菌作用! 因此平日多喝菊花茶，血中抗氧化濃度大增，有助增進免疫力，抑制細菌或病毒入侵所產生的氧化壓力。
日本竹內大教授也提及，菊花所含的多醣體可影響病毒表面蛋白，阻絕入侵人體，同時與宿主的免疫細胞受體結合，調節免疫反應。新近又發現，菊花中的倍半萜化合物可抑制發炎、減少細菌與病毒產生的自由基，甚至毒殺細菌與病毒，包括冠狀病毒。
洪啟庭表示，菊花過去常用來清熱解毒，經研究，菊花許多成份亦能提振人體免疫力，目前能否用於克制新冠病毒，尚待進一步研究，但保健效果無庸置疑。
他說，菊花分杭菊、野菊、黃菊等多種，平日可抓7、8朵用滾湯的開水沖泡3分鐘至茶湯略顯黃色，即可飲用。每天飲用3次，每次約250CC，用以強身固本。但糖尿病患及血糖偏高者別加糖或蜂蜜，可改加枸杞提味，更提醒民眾，如有發燒咳嗽等症狀仍需就醫，尋求正規治療。
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