聽新聞
test
0:00 / 0:00
再重擊航空！周二起禁旅客來台轉機 林佳龍允擴大紓困
中央流行疫情指揮中心宣布，為加強邊境管制，3月24日到4月7號全面禁止旅客登機來台轉機。交通部長林佳龍說，雖將再次衝擊航空業營收，為了國人健康還是得實施，交通部也會擴大紓困。
林佳龍在臉書上表示，台灣3月19日起限制外籍旅客入境，每天僅有4、5千人來台轉機。雖未入境，但交通部仍注意到，來自各國的旅客，在空側等待下一班飛機的時間，因為無法確實分流，隱藏疾病傳染風險。而且已經傳出，有些中國旅外的留學生，計劃藉由台灣轉機回大陸。
因此，林佳龍說，昨天交通部到疫情指揮中心開會，很快做成加嚴邊境管制的決議，避免過境成為防疫缺口。
林佳龍說，要特別感謝國籍航空配合。以北美航線為例，目前搭機僅三到四成為國人，六到七成為來台轉機旅客，而這樣的決策確實再一次衝擊航空業營收。因此他承諾，會進一步擴大紓困航空業和機場相關産業的力道。
林佳龍說，兵貴神速，長痛不如短痛，期盼這兩週的禁轉機措施，能減緩疫情擴張的趨勢，守護國門，守護國人健康。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言