一張圖看一周天氣！兩波變天時間曝光 北、東會下雨

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，將迎接兩波變天，分別是明天以及周六到下周日，北部、東半部轉為濕涼有雨，出門務必攜帶雨具。

氣象局說，時序進入春天，天氣變化快速，明天到後天清晨東北風稍增強，迎風面北部及東北部天氣稍轉涼，高溫稍下降，請留意溫度變化；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

後天白天起東北風減弱，氣溫逐漸回升，至周五天氣相對穩定。僅東半部地區有短暫雨，北部山區偶雨，西半部地區大多多雲到晴。

氣象局說，周六到下周日鋒面通過及東北季風增強，水氣增加，北部及東半部有短暫陣雨，其他地區為多雲。

另外，氣象局提醒明天到周六西半部地區清晨及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車及搭機的朋友請注意交通資訊。