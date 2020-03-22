快訊

中研院群聚擴大！同會議四人先後確診 傳染源是他

路透：東奧舉辦單位 悄悄規劃延期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看一周天氣！兩波變天時間曝光 北、東會下雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團「報天氣」
中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團「報天氣」

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，將迎接兩波變天，分別是明天以及周六到下周日，北部、東半部轉為濕涼有雨，出門務必攜帶雨具。

氣象局說，時序進入春天，天氣變化快速，明天到後天清晨東北風稍增強，迎風面北部及東北部天氣稍轉涼，高溫稍下降，請留意溫度變化；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

後天白天起東北風減弱，氣溫逐漸回升，至周五天氣相對穩定。僅東半部地區有短暫雨，北部山區偶雨，西半部地區大多多雲到晴。

氣象局說，周六到下周日鋒面通過及東北季風增強，水氣增加，北部及東半部有短暫陣雨，其他地區為多雲。

另外，氣象局提醒明天到周六西半部地區清晨及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車及搭機的朋友請注意交通資訊。

氣象局 高溫

延伸閱讀

今天白天暖熱 明天東北季風增強氣溫下降

今天熱飆30度明變天！ 北東轉有雨 高溫掉7度

各地多雲到晴高溫31度 中南部注意日夜溫差添衣

冬衣別收太快！氣象局：下下周溫度有下降趨勢

相關新聞

周二起禁來台轉機　華航、華信、虎航退票一次看

中央流行疫情指揮中心稍早宣布，3月24日到4月7號全面禁止旅客登機來台轉機，暫定為期兩周。對此，華航說，配合政府政策，暫...

防護箱吸引歐美醫師請教 花蓮醫師上傳設計圖供下載

新冠肺炎疫情持續延燒，第一線醫護人員嚴防插管治療的飛沫傳染。花蓮門諾醫院麻醉科主治醫師賴賢勇從嬰兒保溫箱發想，自製「防護...

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

不只立榮、華信拒載 高雄機場4月起全面禁載發燒客

新冠肺炎疫情延燒，國內航線也繃緊神經，立榮航空、華信航空官網宣布實體溫超過37.5度或不全程戴口罩者將拒搭。德安航空則若...

在家上班也要維持儀式感？男子在浴室「偽通勤」笑翻網友

新冠肺炎疫情影響，有些人需要居家隔離檢疫，有些企業全面改為在家辦公。但賴在家裡卻容易發懶而影響效率，一名網友遵照專家建議創造儀式感，即使在家也假裝在通勤。 一名外國網友在論壇Reddit貼出一張

一張圖看一周天氣！兩波變天時間曝光 北、東會下雨

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，將迎接兩波變天，分別是明天以及周六到下周日，北部、東半部轉為濕涼有...

誤食生魚片寄生蟲 專家：無致命危險

美國華盛頓大學的研究顯示，自1970年代以來，人類誤食生魚片寄生蟲的次數已經增加了283倍。儘管成因不明朗，但可能與海洋哺乳類動物數量增加有關。專家表示，生魚片寄生蟲儘管看似噁心，實際上沒有致命性危險，只要食用前多用肉眼加注意，就能有效避免。

今天白天暖熱 明天東北季風增強氣溫下降

今天全台多雲到晴的天氣，僅東半部有零星降雨；各地白天高溫約28至31度，感受暖熱。明天東北季風增強，北部、東北部地區轉涼...

出入境人數比SARS還低 客運業擬月底停駛桃機路線

新冠肺炎疫情衝擊運輸業，據統計，桃園國際一場昨天出入境人數跌破8000人，低於2003年SARS期間平均單日入出境人數，...

是你嗎？去年11-12月發票千萬大獎還有5張未領

財政部賦稅署統計，去年11-12月統一發票1000萬元特別獎仍有五張未兌領，200萬元特獎更高達十張未兌領。

健康相談室／感冒咳不停 多喝水就對了？

Ｑ：感冒咳不停，多喝水就對了？

許金川／痛了太遲…護肝不能憑感覺

老師問：「人體哪個器官對石頭最敏感？」

熱門新聞

超狂婦人「自備推車」瘋搶衛生紙 網怒斥：太自私

汽油明天降價92看見1字頭 加油站優惠促銷降更大

殺破狼周運勢／金牛對工作失望 巨蟹投資要小心

今天熱飆30度明變天！ 北東轉有雨 高溫掉7度

網路預購口罩即將到手 明天注意簡訊取貨通知

新冠肺炎重創桃機 入出境人數跌破萬人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。