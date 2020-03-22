周二起禁來台轉機　華航、華信、虎航退票一次看

美國華盛頓大學的研究顯示，自1970年代以來，人類誤食生魚片寄生蟲的次數已經增加了283倍。儘管成因不明朗，但可能與海洋哺乳類動物數量增加有關。專家表示，生魚片寄生蟲儘管看似噁心，實際上沒有致命性危險，只要食用前多用肉眼加注意，就能有效避免。

2020-03-22 16:46