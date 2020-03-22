聽新聞
test
0:00 / 0:00
周二起禁來台轉機 華航、華信、虎航退票一次看
中央流行疫情指揮中心稍早宣布，3月24日到4月7號全面禁止旅客登機來台轉機，暫定為期兩周。對此，華航說，配合政府政策，暫停接受經台灣轉機旅客，同時公布華航、華信及台灣虎航退改票資訊。
華航說，華航集團包括中華航空、華信航空、台灣虎航，配合政府防疫政策，停止接受登機來台灣轉機旅客，敬請搭機前再次確認航班資訊。旅客如因無法搭乘者，請參閱各航官網退改票資訊。
一、中華航空
請參閱「各國規定而無法入境、轉機或需要隔離檢疫者之退改票作業辦法」(https://www.china-airlines.com/tw/zh/discover/news/travel-advisory?travelAlert=37982-7030)。
二、華信航空
請參閱「新型冠狀病毒肺炎資訊專區」(https://reurl.cc/1xYj3Y)。
三、台灣虎航
請參閱「新型冠狀病毒肺炎資訊專區」(https://web.tigerairtw.com/zh-tw/20200205/)。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言