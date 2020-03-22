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不只立榮、華信拒載 高雄機場4月起全面禁載發燒客

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
華信航空國內航線取消飲料服務，改送鋁箔包。圖／讀者提供
華信航空國內航線取消飲料服務，改送鋁箔包。圖／讀者提供

新冠肺炎疫情延燒，國內航線也繃緊神經，立榮航空、華信航空官網宣布實體溫超過37.5度或不全程戴口罩者將拒搭。德安航空則若體溫逾37.5度須有醫師證明非新冠肺炎，否則也拒搭。高雄航空站4月起全面量體溫，逾37.5度一律拒搭。

高雄航空站目前飛國內航線的航空公司有立榮航空、華信航空及德安航空。立榮航空官網21日宣布，國內航線即日起實施登機前量測額溫及全程配戴口罩防疫措施，請旅客從報到、飛行途中至抵達目的地全程戴口罩、額溫到達或超過37.5度或無法配合者，將無法順利搭機，航程中也取消飲料服務。

此外，因應防疫措施，立榮航空從3月23日至31日期間暫時關閉網上報到及列印電子登機證服務，請旅客使用機場Kiosk或櫃檯辦理報到畫位。

華信航空官網也宣布，因應新冠病毒疫情實施配戴口罩及登機前量測體溫措施，旅客自報到櫃檯開始、飛行途中及客艙內，必須全程配戴口罩，直至到達目的地，離開機場。搭機旅客要配合量測體溫，額溫到達或超過37.5度或無法配合此項作業者將無法順利搭機。

另華信航空也暫時關閉網上報到及預辦登機功能，3月23日至31日期間須至機場櫃檯辦理報到畫位手續；國內航線全面取消飲料服務。

德安航空官網最新消息顯示，16日起乘客須至報到櫃台量體溫，達37.5度（含）以上，出示3日內「非新型冠狀病毒肺炎」的「醫師證明」，若無相關證明，基於公共運輸安全及降低其他乘客可能被感染風險，將拒其登機。

高雄航空站表示，除各航空公司各有自行規定，機場根據民航局規定，國內航線也將從4月1日起禁止體溫37.5度（含）以上者搭機，高雄航空站配合辦理，已在近日架設量體溫設備、規畫動線等，並進行測試。

華信航空要求旅客須全程戴口罩、量體溫。圖／讀者提供
華信航空要求旅客須全程戴口罩、量體溫。圖／讀者提供

口罩 航線 新冠肺炎

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