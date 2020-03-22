出入境人數比SARS還低 客運業擬月底停駛桃機路線

新冠肺炎疫情衝擊運輸業，據統計，桃園國際一場昨天出入境人數跌破8000人，低於2003年SARS期間平均單日入出境人數，加上入境一律需要居家檢疫14天，大大降低機場客運巴士載客量，空車出發、只載一人的的住況屢見不鮮，就有業者擬全面暫停行駛。對此，交通部公路總局說，不排除同意。

桃機有六家客運業者，包含國光客運、統聯客運、大有巴士、日豪客運、長榮國際儲運、桃園客運，經營從台北市、台中市、桃園市、新竹市及宜蘭縣往返桃園機場路線，據了解各家除減班因應衝擊，也在研議是否暫停機場路線。

其中，國光客運是目前經營桃機路線班次最多的客運業者。國光客運總經理吳忠錫說，由於入境旅客屢創新低，到台灣又必須搭乘防疫車隊返家，對大眾運輸的需求大幅降低，也因為現在不鼓勵國人出國，去機場的人也很少，因此希望暫時停駛。

吳忠錫說，按照公總規定，一般客運可以減兩成班次，機場則可依照現狀減班，最多可減三成。這陣子觀察下來，「實際的需求就是沒有需求」，希望台北車站往返桃機、松山機場往返桃機、台中車站往返桃機、南港轉運站往返桃機的班次可以在月底全部停駛，不過目前公總仍未核准該提議。

公路總局說，按照規定，一般路線可減兩成班次，新闢路線及桃機路線可減三成，不過理解在現有政策下，機場路線首當其衝，部分班次會採特例處理，放寬減班原則，也不排除同意暫時停駛，現已積極作業、滾動檢討中，跟業者也都有保持聯繫。

公路總局說，上周四、五局裡已再研擬相關的減班規則，預計這一兩天會有結果，必須打破原來的天花板，不過到底要全開還是有限度地開，還要再做討論，不過確定的是都會朝符合實際需求的方向作調整。