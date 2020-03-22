快訊

養護機構護理師確診 53住民28工作人員全採檢並遷出

我新增16例新冠確診 3例本土案例包括機構護理師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出入境人數比SARS還低 客運業擬月底停駛桃機路線

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
新冠肺炎疫情影響，大大降低客運載客量。本報資料照片
新冠肺炎疫情影響，大大降低客運載客量。本報資料照片

新冠肺炎疫情衝擊運輸業，據統計，桃園國際一場昨天出入境人數跌破8000人，低於2003年SARS期間平均單日入出境人數，加上入境一律需要居家檢疫14天，大大降低機場客運巴士載客量，空車出發、只載一人的的住況屢見不鮮，就有業者擬全面暫停行駛。對此，交通部公路總局說，不排除同意。

桃機有六家客運業者，包含國光客運、統聯客運、大有巴士、日豪客運、長榮國際儲運、桃園客運，經營從台北市、台中市、桃園市、新竹市及宜蘭縣往返桃園機場路線，據了解各家除減班因應衝擊，也在研議是否暫停機場路線。

其中，國光客運是目前經營桃機路線班次最多的客運業者。國光客運總經理吳忠錫說，由於入境旅客屢創新低，到台灣又必須搭乘防疫車隊返家，對大眾運輸的需求大幅降低，也因為現在不鼓勵國人出國，去機場的人也很少，因此希望暫時停駛。

吳忠錫說，按照公總規定，一般客運可以減兩成班次，機場則可依照現狀減班，最多可減三成。這陣子觀察下來，「實際的需求就是沒有需求」，希望台北車站往返桃機、松山機場往返桃機、台中車站往返桃機、南港轉運站往返桃機的班次可以在月底全部停駛，不過目前公總仍未核准該提議。

公路總局說，按照規定，一般路線可減兩成班次，新闢路線及桃機路線可減三成，不過理解在現有政策下，機場路線首當其衝，部分班次會採特例處理，放寬減班原則，也不排除同意暫時停駛，現已積極作業、滾動檢討中，跟業者也都有保持聯繫。

公路總局說，上周四、五局裡已再研擬相關的減班規則，預計這一兩天會有結果，必須打破原來的天花板，不過到底要全開還是有限度地開，還要再做討論，不過確定的是都會朝符合實際需求的方向作調整。

桃園機場 桃機 國光客運

延伸閱讀

跌破SARS紀錄 桃機入出境旅客剩7800人次　

桃機入出境旅客7800人次 低於SARS期間紀錄

減班仍載嘸客 桃機定期客運巴士擬全暫停行駛

基隆29線學生專車 月底停駛

相關新聞

因應疫情 台南飛馬公與金門旅客有新規定

台南機場原有飛香港、大阪及越南航班，都因疫情暫時取消，目前僅有立榮飛航金門、馬公，立榮航空表示，立榮航空國內航線即日起實...

德誼數位推friDay影音買一送一 MacBook Air 0元帶回家

為了防疫，大家最近待在家的時間都變長了，各種線上服務都變得熱門，尤其是影音串流平台更可幫助大家輕鬆度過漫長抗疫期。遠傳f...

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

門諾醫師發明插管箱 上傳設計圖供免費下載

新冠肺炎疫情持續延燒，第一線醫護人員須嚴防插管治療的飛沫傳染。花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇自製「防護插管箱」，利用透明壓...

在家上班也要維持儀式感？男子在浴室「偽通勤」笑翻網友

新冠肺炎疫情影響，有些人需要居家隔離檢疫，有些企業全面改為在家辦公。但賴在家裡卻容易發懶而影響效率，一名網友遵照專家建議創造儀式感，即使在家也假裝在通勤。 一名外國網友在論壇Reddit貼出一張

你發燒我拒載！立榮航空防疫升級 旅客登機前量體溫

立榮航空防疫升級，從今天起國內航線實施旅客登機前量測額溫及全程配戴口罩防疫措施，乘客體溫超過攝氏37.5°C將無法搭機。

今天白天暖熱 明天東北季風增強氣溫下降

今天全台多雲到晴的天氣，僅東半部有零星降雨；各地白天高溫約28至31度，感受暖熱。明天東北季風增強，北部、東北部地區轉涼...

不只立榮、華信拒載 高雄機場4月起全面禁載發燒客

新冠肺炎疫情延燒，國內航線也繃緊神經，立榮航空、華信航空官網宣布實體溫超過37.5度或不全程戴口罩者將拒搭。德安航空則若...

出入境人數比SARS還低 客運業擬月底停駛桃機路線

新冠肺炎疫情衝擊運輸業，據統計，桃園國際一場昨天出入境人數跌破8000人，低於2003年SARS期間平均單日入出境人數，...

是你嗎？去年11-12月發票千萬大獎還有5張未領

財政部賦稅署統計，去年11-12月統一發票1000萬元特別獎仍有五張未兌領，200萬元特獎更高達十張未兌領。

健康相談室／感冒咳不停 多喝水就對了？

Ｑ：感冒咳不停，多喝水就對了？

許金川／痛了太遲…護肝不能憑感覺

老師問：「人體哪個器官對石頭最敏感？」

熱門新聞

汽油明天降價92看見1字頭 加油站優惠促銷降更大

超狂婦人「自備推車」瘋搶衛生紙 網怒斥：太自私

7家賣場推「衛生紙限購令」 業者：瘋搶的確緩和一些

殺破狼周運勢／金牛對工作失望 巨蟹投資要小心

網路預購口罩即將到手 明天注意簡訊取貨通知

新冠肺炎重創桃機 入出境人數跌破萬人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。