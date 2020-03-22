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因應疫情 台南飛馬公與金門旅客有新規定
台南機場原有飛香港、大阪及越南航班，都因疫情暫時取消，目前僅有立榮飛航金門、馬公，立榮航空表示，立榮航空國內航線即日起實施登機前量測額溫及全程配戴口罩防疫措施。
搭機已成為目前新冠肺炎重要的感染源之一，長榮與華航昨天都公布新規定，搭機前必須量體溫、發燒不能上飛機，同時全程除了用餐外，都必須配戴口罩，而立榮從台南飛金門、馬公班機更是停止提供飲料。
立榮航空的規定如下：
1. 請旅客全程戴口罩：從報到、飛行途中至抵達目的地 。
2. 請旅客配合量測體溫：額溫到達或超過37.5°C，或無法配合者，將無法順利搭機。
3. 航程中取消飲料服務。
另，因應防疫措施，3月23日31日期間暫時關閉網上報到及列印電子登機證服務；請旅客使用機場Kiosk或櫃檯辦理報到劃位。
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