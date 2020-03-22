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門諾醫師發明插管箱 上傳設計圖供免費下載

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇在臉書上分享，防護插管箱設計圖，只要2千元、花半小時就可做出來。圖／翻攝賴賢勇醫師臉書
花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇在臉書上分享，防護插管箱設計圖，只要2千元、花半小時就可做出來。圖／翻攝賴賢勇醫師臉書

新冠肺炎疫情持續延燒，第一線醫護人員須嚴防插管治療的飛沫傳染。花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇自製「防護插管箱」，利用透明壓克力板組成四方形箱子，可罩在病患頭上，保護醫護人員不受到感染，消息一出有美國醫師求援，他也表示「已完成國際登錄、不量產販售」，盼幫助更多醫護人員。

賴賢勇在臉書上分享防護插管箱設計過程及成果，只要2千元、花半小時就可做出來，使用起來也很方便，沒想到插管箱消息在醫界傳開來，甚至有許多國外的醫界朋友私訊請教。

賴賢勇說，在1月初疫情開始時，是大陸醫界朋友求援，希望他能設計一個設備，讓醫療資源匱乏的基層單位，在面對新冠肺炎患者時有更多保護措施，沒想到至今詢問最多、最需要的卻是美國的醫界朋友。

他表示，這個設計從來就不是要用來營利的，也沒有必要做的太精緻，因為它只是要拿來救急用，隨便找家壓克力工廠，半小時就做的出來，成本也在2千元台幣左右，「有需要的就趕緊找人做吧」，現在已完成防護插管箱國際登錄，也將最新的設計圖、內容介紹上傳到公開的網頁中，無償提供大眾免費下載。

花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇將最新的設計圖、內容介紹上傳到公開的網頁中，無償提供大眾免費下載。圖／翻攝賴賢勇醫師建置設計圖網站
花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇將最新的設計圖、內容介紹上傳到公開的網頁中，無償提供大眾免費下載。圖／翻攝賴賢勇醫師建置設計圖網站
花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇將最新的設計圖、內容介紹上傳到公開的網頁中，無償提供大眾免費下載。圖／翻攝賴賢勇醫師建置設計圖網站
花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇將最新的設計圖、內容介紹上傳到公開的網頁中，無償提供大眾免費下載。圖／翻攝賴賢勇醫師建置設計圖網站
花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇自製「防護插管箱」，利用透明壓克力板組成四方形箱子。圖／翻攝賴賢勇醫師臉書
花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇自製「防護插管箱」，利用透明壓克力板組成四方形箱子。圖／翻攝賴賢勇醫師臉書

新冠肺炎 醫護人員

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