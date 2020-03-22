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德誼數位推friDay影音買一送一 MacBook Air 0元帶回家
為了防疫，大家最近待在家的時間都變長了，各種線上服務都變得熱門，尤其是影音串流平台更可幫助大家輕鬆度過漫長抗疫期。遠傳friDay影音除了提供消費者於線上平台、以及遠傳全台超過700家實體門市的購買服務，即日起更攜手德誼數位，於全台38間門市推出「遠傳friDay影音」月租卡銷售，首批限量推出買90天送90天超殺優惠，購買Apple電腦、平板贈送的配件購物金，也可選擇搭配遠傳friDay影音30天，享受上萬部強檔影劇無限暢看。
遠傳friDay影音近期將推出全台獨家韓劇《一半的一半》，緊緊抓牢浪漫愛情劇迷的胃口，還有狂灑糖的日劇《戀愛可以持續到天長地久》，以及票房強檔《冰雪奇緣2》、星戰傳奇系列磅礡終曲《STAR WARS：天行者的崛起》、時代雜誌2019十大好片之一《鋒迴路轉》、2000年《霹靂嬌娃》重啟版等，都讓影迷在防疫宅在家期間精彩滿檔不無聊。
另外，隨著2020最新版MacBook Air與iPad Pro發表，德誼數位即日起也推出MacBook Air與iPad Pro寵愛學生優惠，前者最高現折15,800元、後者最多也能享受到7,500元的折價；申辦遠傳1,399吃到飽方案，搭配MacBook Air可享實機現折18,000元優惠、指定機型舊換新還可再折16,000元，0元就能把新機帶回家。另外，還獨家提供MacBook「防疫Office組合包 」，原價8,040元，現在只需5,990元，軟體也升級，讓廣大學生族群，在家學習效率加倍。
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