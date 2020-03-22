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汽油明天降價92看見1字頭 加油站優惠促銷降更大

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汽油明天降價92看見1字頭 加油站優惠促銷降更大

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
刷卡、現金加油都有不錯的優惠。記者鄭國樑/攝影
刷卡、現金加油都有不錯的優惠。記者鄭國樑/攝影

中油明天調降92、95、98汽油和高級柴油每公升降1.3元，其中92降到19元，如果不包括業者促銷優惠，已經有不少年沒看見汽油1公升低於20元；高級柴油上周已經降到20元以下，對消費者都是利多。桃園市區今天上午不少加油站生意冷清，車主等明天更便宜的心態明顯。

中油明天92汽油每公升跌破20元來到19元，95汽油20.5元、98汽油22.5元，高級柴油也從17.7元再降為16.4元，台塑大致相當。

桃園市汽油降價最明顯的是中壢好市多加油站，但是採取會員制止，而且只有一家，會員和距離因素不是多數車主都可以或想開遠一點花多一點時間去加油，反倒是一些連鎖加油站拚業績，不用會員或限特定聯名卡也可以享受中油、台塑降價後再享0.8元至1.6元（汽油）不等的優惠價格。

桃園區經國路靠近往南崁方向，300多公尺原本只有長榮、全國兩家加油站各據一邊，去年先後兩家中油加油站插旗，其中一家甚至開在全國隔壁，4家就一直推價格戰，還有送水、送衛生紙或免費（優惠）洗車，每家服務也顯得親切，中壢等區的加油站也在這幾波降價推促銷活動不少車主加油前仔細比較選擇成為贏家還報朋友好康。

桃園區經國路業者推出降最多的價格優惠集中在自助加油，像不限哪家信用卡每公升至少可以省0.8元，如果是現金價可以一般每公升可以省1.2元，有的更能省1.6元，對認為省現金是最直接回饋的消費者而言，明天加油1公升可以省到變成17.8元或17.4元，加滿40公升連同中油台塑調降價格可以省下110多元。

桃園市經國路一家新開幕的加油站就開在經營多年同行隔壁，兩家頻推優惠價。記者鄭國樑/攝影
桃園市經國路一家新開幕的加油站就開在經營多年同行隔壁，兩家頻推優惠價。記者鄭國樑/攝影
加油站推的現金自助加油配上供應商降價，這波應該很有吸引力。記者鄭國樑）攝影
加油站推的現金自助加油配上供應商降價，這波應該很有吸引力。記者鄭國樑）攝影

加油站 中油 車主

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