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今天熱飆30度明變天！ 北東轉有雨 高溫掉7度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局說，明天又要變天。本報資料照片
中央氣象局說，明天又要變天。本報資料照片

明天又要變天。中央氣象局說，明天到後天清晨風向有明顯轉變，迎風面北部東半部轉為有雨天氣型態，高溫降幅明顯，可達到7度，提醒民眾出門務必攜帶雨具。

氣象預報員陳建安說，今天吹偏南風，水氣並不多，各地多雲到晴，僅東半部有非常零星降雨，中部以北山區有零星短暫雨。清晨非常舒適，各地低溫落在20到23度，白天暖熱，全台高溫達28度以上，其中大台北地區、中南部還有宜蘭、台東溫度可能超過30度，甚至來到到31、32度。

陳建安說，明天開始變天，到後天清晨風向有明顯轉變，轉成東北風。隨著東北風稍增強，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，背風面中南部則是維持多雲到晴。

至於氣溫，隨著東北風帶來涼空氣，白天就會下雨，北部、東半部轉涼，高溫下降明顯，上述地區明天高溫23到25度，比今天低5到7度，中南部和台東27到30度間，稍降但還算是溫暖。低溫則是和今天差不多，20到23度。

陳建安說，周二白天東北風減弱，一直到周五，氣溫逐漸回升。其中，這段期間又可以分兩段，前期氣溫回升，但周二白天到周三東邊仍有水氣，東半部和北部山區留意短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

陳建安說，周四、周五整個風向從偏東風轉成偏南風，水氣較少，天氣恢復穩定，各地多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨。全台高溫來到28度以上。

陳建安說，周六有鋒面接近，天氣明顯轉變，北部、東半部轉成局部短暫陣雨，中南部降雨機率雖然沒有那麼高，至少雲量增多。各地氣溫也有下降趨勢，高溫會比低溫明顯，北部、東半部來到25到26度，中南部稍降，還是算溫暖，高溫30度左右。

陳建安說，今天到周五，西半部、金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨更明顯。

高溫 低溫

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