水球砸眼輕忽2個月 小6男生左眼視力剩0.1回不去了

苗栗市1名國小6年級男童去年暑假與同學玩水球遊戲，左眼遭擊中，他不以為意，直到2個月後開學，學校健康檢查，赫然發現視網膜嚴重剝離四分之三，原本視力正常的左眼，僅剩不到0.1，開刀視力也沒有辦法恢復正常。

苗栗市德恩診所眼科主任黃慶瑄最近分享一名國小6年級男童的衛教個案，引起回響及重視，黃慶瑄說，男童去年暑假玩水球，左眼遭到直擊，當下沒有出現異樣，且一般人平常都用雙眼看東西，男童的右眼彌補左眼損失的視力，因此沒有影響日常生活，男童直到開學檢查視力，左眼看不清，才發現問題。

男童檢查結果，左眼視網膜剝離四分之三，視力僅剩不到0.1，轉介開刀也因視網膜剝離太嚴重，也沒辦法完全恢復。黃慶瑄表示，眼睛周圍雖然有軟骨頭、軟組織保護，但受到碰撞、隨意揉眼睛，都可能造成眼睛受傷，千萬不能輕忽，造成難以回復的傷害。

黃慶瑄建議，眼睛如果受到外力鈍傷或挫傷時，不一定馬上會有症狀，尤其是高度近視者更要注意，無論是否有異狀，建議第一時間讓眼科醫師檢查，2個星期後再以散瞳方式檢查視網膜，期間若視力減退、飛蚊症等不適症狀，也要盡速就醫。