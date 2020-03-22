快訊

台灣抗疫他成功組成口罩國家隊 謝金河讚譽是難得好官

醫護手套下慘白的雙手 「這是天使的皺痕」

水球砸眼輕忽2個月 小6男生左眼視力剩0.1回不去了

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
正常的眼球視網膜，與剝離的眼球迥然不同。圖／凱恩診所提供
正常的眼球視網膜，與剝離的眼球迥然不同。圖／凱恩診所提供

苗栗市1名國小6年級男童去年暑假與同學玩水球遊戲，左眼遭擊中，他不以為意，直到2個月後開學，學校健康檢查，赫然發現視網膜嚴重剝離四分之三，原本視力正常的左眼，僅剩不到0.1，開刀視力也沒有辦法恢復正常。

苗栗市德恩診所眼科主任黃慶瑄最近分享一名國小6年級男童的衛教個案，引起回響及重視，黃慶瑄說，男童去年暑假玩水球，左眼遭到直擊，當下沒有出現異樣，且一般人平常都用雙眼看東西，男童的右眼彌補左眼損失的視力，因此沒有影響日常生活，男童直到開學檢查視力，左眼看不清，才發現問題。

男童檢查結果，左眼視網膜剝離四分之三，視力僅剩不到0.1，轉介開刀也因視網膜剝離太嚴重，也沒辦法完全恢復。黃慶瑄表示，眼睛周圍雖然有軟骨頭、軟組織保護，但受到碰撞、隨意揉眼睛，都可能造成眼睛受傷，千萬不能輕忽，造成難以回復的傷害。

黃慶瑄建議，眼睛如果受到外力鈍傷或挫傷時，不一定馬上會有症狀，尤其是高度近視者更要注意，無論是否有異狀，建議第一時間讓眼科醫師檢查，2個星期後再以散瞳方式檢查視網膜，期間若視力減退、飛蚊症等不適症狀，也要盡速就醫。

除了意外，3C產品也衝擊眼睛健康，尤其是發育階段，黃慶瑄特別提醒小朋友3C產品使用30分鐘，休息10分鐘，1天不超過1小時，2歲以下不接觸3C產品，預防近視每天戶外運動2個小時，並注意均衡飲食。

國小6年級男童因左眼遭水球擊中受創，視網膜嚴重剝離四分之三，視力僅剩不到0.1。圖／凱恩診所提供
國小6年級男童因左眼遭水球擊中受創，視網膜嚴重剝離四分之三，視力僅剩不到0.1。圖／凱恩診所提供

視力 3C

延伸閱讀

新冠肺炎疫情近尾聲 大陸12省已陸續宣布開學日期

疫情近尾聲！江蘇宣布中小學自3月30日依序開學

監測空汙發現瓦斯濃度爆表 意外阻止苗栗市氣爆災禍

躲疫情宅在家狂打手遊 東莞20歲女險變盲

相關新聞

南投拚觀光 九九峰擬設氦氣球

南投縣政府計畫在草屯鎮九九峰設置氦氣球，透過鋼索控制升降，單趟至少能載十五人直上一五○公尺高空，全方位鳥瞰美景，可望重振台十四線中潭公路商機。但氦氣球造價高，耗材成本也不便宜，廠商評估認為獲利不高，投資意願低落，縣府考慮自辦經營。

南投發展氦氣球 地方：要解決空汙 還要觀光配套

南投縣府計畫在九九峰建置氦氣球，帶動中潭公路觀光。不過看在地方人士眼裡，不只擔心空汙問題如無法解決，可能讓高空觀光蒙塵，更擔心若無配套措施，光氦氣球的單點計畫，恐無法振興中潭公路沿線商機。

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

在家上班也要維持儀式感？男子在浴室「偽通勤」笑翻網友

新冠肺炎疫情影響，有些人需要居家隔離檢疫，有些企業全面改為在家辦公。但賴在家裡卻容易發懶而影響效率，一名網友遵照專家建議創造儀式感，即使在家也假裝在通勤。 一名外國網友在論壇Reddit貼出一張

台北血庫告急 AB型存量剩3.4天

台北血液庫存告急，尤以ＡＢ型急缺。血液基金會最新統計，台北地區血液庫存平均僅剩五天用量，其中ＡＢ型最缺、只能再撐三點四天，呼籲民眾挽袖捐血；此外，因疫情升溫，有出國史的民眾，須返國滿廿八天才能捐血。

咳不停一直喝水到底對不對？中醫師解惑

感冒咳不停，多喝水就對了？台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科兼任醫師周宗翰指出，感冒來襲，人體免疫系統會產生鼻涕與痰液等，水...

露營區打敗疫情 假日多爆滿

新冠肺炎疫情延燒，但不是所有觀光業都大蕭條。因戶外開闊、病毒傳播機率低，整體露營業不但未受影響，業績反而逆勢成長，不少營區假日都是滿篷、一帳難求，業者不僅不放無薪假，甚至人手不夠，還要再多增聘員工協助。

華航要求旅客自報到櫃檯起、飛行全程都要戴口罩

不只長榮，華航今天也公布對新冠肺炎相同的防疫措施，要求旅客自報到櫃檯開始至飛行途中，除餐飲外，都要全程戴口罩。

長榮公告即日起旅客除用餐外 機上需全程戴口罩

新冠肺炎疫情擴散越來越大。長榮航空於官網公告，即日起實施登機前量測額溫及航程中全程配戴口罩防疫措施。長榮表示，即日起除用...

台灣乳癌年輕化 乳房重建研議納入給付

乳癌居台灣女性癌症發生率第一位、死因第四位，每年新增逾萬人確診。

水球砸眼輕忽2個月 小6男生左眼視力剩0.1回不去了

苗栗市1名國小6年級男童去年暑假與同學玩水球遊戲，左眼遭擊中，他不以為意，直到2個月後開學，學校健康檢查，赫然發現視網膜...

今天白天熱早晚微涼 明北部山區東部降雨機率增

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天暖氣團影響，各地晴時多雲，白天熱、早晚微涼；...

熱門新聞

老闆真好！全聯首度發「防疫慰勞金」讓員工多領0.5個月薪水

影／衛生紙限購令出！有人全家出動或多排幾次結帳應對

7家賣場推「衛生紙限購令」 業者：瘋搶的確緩和一些

女友要求簽「交往協議書」看完費用網笑：你暴富機會來了

衛生紙產能才開六成為何要限購？網曝真正原因

下周一鋒面影響北台灣 吳德榮：下一波要到28日前後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。