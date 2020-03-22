骨頭痛、腳腫與骨折 竟是多發性骨髓瘤

年長民眾注意，如果常出現貧血、小便量減少、骨頭疼痛、容易骨折等情形，可能是多發性骨髓瘤的徵兆。一名七旬婦人長期感到骨頭疼痛、腳腫，並容易跌倒而骨折，原以為是老化導致，拖了快三年，等到越來越無法行走才到骨科就醫，經轉診檢查後發現是多發性骨髓瘤三期。

收治該婦人的長庚大學醫學系教授、嘉義長庚醫院血液腫瘤科主治醫師陳志丞表示，多發性骨髓瘤是常見血癌之一，主要是一種骨髓內漿細胞（白血球的一種）癌化所造成的癌症，致病因目前仍不明確，相關危險因子包括酗酒、暴露在輻射線或不好的化學物質導致；醫學上也認為是人體受到環境因素的長期慢性抗原刺激，而使漿細胞突變有關。

陳志丞說，骨髓瘤細胞常會聚集在骨髓中，並包圍在骨髓外的硬骨上。當這些骨髓瘤細胞只在一根骨頭上形成單一腫瘤時，稱為漿細胞瘤。

他說，但骨髓瘤細胞大多會蔓延到許多骨頭，形成很多個腫瘤引起病痛，故通常稱為多發性骨髓瘤。且骨頭中的鈣會流失到血液中，導致血鈣濃度過高，患者會產生一連串臨床表徵：如骨頭疼痛、無法行走、骨折、噁心、嘔吐、疲倦甚至貧血症狀，若血液中過多的抗體和鈣，經腎臟代謝而沈積在腎，則可能出現腎功能異常甚至衰竭。

陳志丞說，多發性骨髓瘤的發生率緩慢，但有逐年上升趨勢，十年前台灣每年約新增400例，但近三年則每年新增約600例，好發年齡約為65歲以上的年長者，男性略多於女性，患者確診時多為三期（晚期）為多。

早期時患者通常不會有任何症狀，一般健檢也不會發現，當癌細胞向骨髓外延展時，上述症狀才會出現，患者最常先感到骨頭痠痛或腎功能異常而求診，臨床上從骨科、腎臟科轉來血液腫瘤科的患者各占三成。