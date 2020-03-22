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咳不停一直喝水到底對不對？中醫師解惑
感冒咳不停，多喝水就對了？台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科兼任醫師周宗翰指出，感冒來襲，人體免疫系統會產生鼻涕與痰液等，水分攝取出充足，有利稀釋與排出這類廢物，並補足身體發燒時蒸發的體液，助身體復原。
不過，若感冒病程走到較後期，出現久咳不癒、氣喘或慢性支氣管炎時，就建議減少喝水量。
感冒期間應多喝水，周宗翰建議，每日少量多次喝進2000至3000毫升水分。如果希望有點味道，風寒型感冒患者可考慮喝溫熱的生薑檸檬水，作法之一是將生薑與檸檬榨成汁並以溫開水沖泡；作法之二是將生薑與檸檬切片，先將生薑與水煮三分鐘，再加入檸檬片煮一分鐘即可，飲用前可加些蜂蜜。
喉嚨腫痛的感冒屬於風熱型感冒，這類患者可考慮喝薄荷水。薄荷入肝、肺二經，辛、涼且無毒，可以治療感冒發熱、頭痛、喉痛、肌肉痛等症狀。風熱型感冒患者可取薄荷葉十公克、蘆根30公克，並加入1000毫升的水煮沸，瀝去殘渣飲用汁液即可。
當感冒病程走到較後面階段，出現久咳不癒、氣喘或慢性支氣管炎時，就建議減少喝水量。因為久咳者喝水量過多時，水分會經由血液帶到肺部，可能造成肺部充血，進而增加久咳喘鳴的風險。
在這個階段，可使用射干麻黃湯或小青龍湯來改善久咳喘鳴，另可服用四神粥來顧脾胃、安心神、補氣與提升免疫力，助感冒加速復原。
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