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台北血庫告急 AB型存量剩3.4天

聯合報 / 記者簡浩正／台北報導
台北地區血液庫存量偏低，其中ＡＢ型最缺。 記者林澔一／攝影
台北地區血液庫存量偏低，其中ＡＢ型最缺。 記者林澔一／攝影

台北血液庫存告急，尤以ＡＢ型急缺。血液基金會最新統計，台北地區血液庫存平均僅剩五天用量，其中ＡＢ型最缺、只能再撐三點四天，呼籲民眾挽袖捐血；此外，因疫情升溫，有出國史的民眾，須返國滿廿八天才能捐血。

血液基金會業務處長洪英聖指出，捐血量下降，主因還是民眾擔心疫情，減少外出活動，以血液基金會設定捐血目標量，三月前二周達成率僅八成，造成血量不足。血液基金會已要求第一線工作人員及志工加強防疫，希望熱血民眾前來挽袖捐血。

血液基金會統計，台北地區所有血型的血液庫存量都偏低，平均僅剩下五天用量，不足七天安全庫存量，其中以ＡＢ型最缺、僅剩三點四天，O型剩四點七天、Ａ型五點一天、Ｂ型六天。

不過，新竹、台中、台南、高雄地區庫存量尚可，新竹地區血液庫存平均剩下六點五天，其中以Ａ型剩四點七天最缺，其次是Ｏ型六點六天、ＡＢ型七點六天、Ｂ型八點三天。

台中地區平均剩七點四天，以O型剩六點二天較缺，其餘ＡＢ型、Ａ型、Ｂ型均達七天以上安全庫存量；台南、高雄地區血液庫存處正常狀態，平均超過七天安全庫存。

為確保用血安全，血液基金會也聲明，有出國史的民眾，回國後都須暫緩捐血廿八天，以確保血品安全；如有曾被確診感染新冠肺炎而治療痊癒者、曾與確定病例的密切接觸者，也須暫緩捐血廿八天。

血液基金會強調，已要求第一線工作人員及志工加強自我健康監控、全程配戴口罩，各捐血點落實測量體溫及手部消毒、健康問診，並加強捐血場所消毒頻率等措施，請捐血人安心。

捐血 血液基金會 疫情

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