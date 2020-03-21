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新冠肺炎疫情延燒 露營業績反爬升假日訂位爆滿

聯合報 / 記者董俞佳/台北即時報導
露營業者觀察，露營活動未受這波疫情影響。圖／「天闊營地」提供
露營業者觀察，露營活動未受這波疫情影響。圖／「天闊營地」提供

新冠肺炎疫情延燒，但不是所有觀光業都大蕭條。因戶外開闊、病毒傳播機率低，露營業不但未受影響，業績反而成長，不少營區假日都滿棚、一帳難求，不少業者指出，甚至人手不夠，還要再多增聘員工協助。

中華民國露營休閒車協會理事長、金山皇后鎮森林團隊特助郭冠雄表示，往年過年後就是露營業淡季，今年反而業績都很好，一方面因為疫情，中小學開學時間延後，家長帶孩子到戶外遊玩；此外，戶外開闊，減少病毒傳播的憂慮，讓露營人數增加。

郭冠雄表示，以皇后鎮森林來說，今年二月以來對比去年同期，業績提高近四成，不僅假日都已經滿了，民眾甚至因為假日訂不到，改周五、周日入場。郭冠雄說，現在不夠人手，還要再請工讀生。

北投貴子坑露營場森林遊憩科科長林士淵表示，未受疫情影響，營區27個營位，每周都爆滿，且已滿到未來一個月，5月多也有團體預訂。

新竹「天闊營地」老闆吳見明觀察，的確有更多露營旅客，不只他的營區假日全部客滿，其他周邊營區旅客也增加，有同學相揪一起露營、全家大小出遊或者同事假日共遊都有，客源很多。

中華民國露營休閒車協會統計台灣露營人口約250萬。郭冠雄說，最近露營次數增多，原本要往市區旅遊、住旅宿的民眾，也可能轉去露營，也有很多民眾因為這波疫情中，開始嚐鮮露營活動。

不過，也有露營業者受影響。台北市萬華的華中露營場指出，訂房對比去年下降4成，雖然露營場位在市區，可是場地非常開闊，希望市區民眾也可以來走走。

觀光局技術組科長莊慧文表示，戶外活動開闊也沒有病毒傳播疑慮，鼓勵民眾多到戶外、山間走走。至於民眾選擇露營場地注意事項，觀光局技術組科長莊慧文表示，民眾可上網到露營專區查詢露營場地是否符合規定，訂定之前也要確保業者有定型化契約，保障消費權益。

露營業者觀察，露營活動未受這波疫情影響。圖／「天闊營地」提供
露營業者觀察，露營活動未受這波疫情影響。圖／「天闊營地」提供

露營 疫情 中華民國

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