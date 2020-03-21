乳癌治療 ４大特色醫療院所

●林口長庚

自體乳房重建 達文西微創傷口小

乳癌最常見的治療方法以「手術」為主，約八到九成的患者會接受手術治療。依照各醫院層級區分，林口長庚醫院治療乳癌的手術量，在醫學中心排名第一。林口長庚醫院一般外科主治醫師郭玟伶表示，根據院內統計，107年乳癌患者的新增案例約1260人，在院內確診患者占六成六，外院轉診者占二成四。

郭玟伶表示，長庚乳癌治療團隊，不只專精於手術術式，更提供身心理全面照顧。乳癌對於女性而言，心理上的打擊不亞於身體病痛，常有患者責怪自己生病影響全家，更多的患者對於治療恐切除乳房感到恐懼。治療團隊會與心理諮商師合作，鼓勵患者走出疾病陰霾，透過團隊的專業訓練，包含影像判讀、藥理、腫瘤內科配合及整形外科的強大後援等，讓患者降低面對疾病的恐懼感。

準備接受全乳切除手術的患者，後續乳房重建多會對外觀有所期待，傳統手術最擔心術後胸部大小不一、有缺陷等。2018年長庚成功運用微創達文西手術治療乳癌患者，合併自體乳房重建，切除後立即展開重建。

郭玟伶表示，自體乳房重建較為自然，但傷口大恢復期長，也可能會出現皮瓣壞死等風險，採達文西手術能幫助醫師擴大視野，縮小傷口，目前此術式是長庚醫院的特色之一，至今已完成約30例。

●台大醫院

基因檢測 精準用藥大大提升治療成效

儘管乳房外科手術人數略少於林口長庚醫院，但台大醫院在乳癌治療成績仍位居全國醫療院所之首，接受放療以及標靶藥物、免疫療法的癌友人數最多。這也代表，至台大醫院就醫的乳癌患者大都已到中晚期，治療難度較高。

國健署一項調查發現，台大醫院所收治的乳癌患者五年存活率高於全國平均，台大外科部主任、乳房醫學中心主任黃俊升表示，近兩、三年來，郭台銘先生所屬永齡基金會捐贈全基因篩檢，嘉惠許多乳癌病友，更能精準用藥。黃俊升指出，基因檢測技術日益精進，乳癌已經進入精準醫療，標靶、免疫療法等抗癌武器愈來愈多，提升治療成效，也更有機會抗癌成功。

舉例來說，透過全基因檢測，得以精準預測荷爾蒙受體陽性、標靶受體陰性的癌友們化療的反應率，如果細胞分化不錯，腫瘤又小，就有很高機率可以不用化療。反之，如果細胞分化不良，腫瘤又較大，淋巴數目多，就建議化療。

黃俊升分析，對於許多乳癌患者來說，化療是一大折磨，現在只要接受全基因檢測，就能預估化療的必要性。目前台大正著手進行臨床研究，希望基因檢測結果也能用來評估放療的必要性。目前這項篩檢無須自費。

●義大癌治療醫院

乳房醫學中心 照顧患者身心靈

乳房是展現女性之美的重要特徵，一旦遇到癌症侵犯，身心衝擊無可言喻。義大醫療體系體貼乳癌患者的就醫需求，初期開設「婦女友善門診」，去年底轉型成乳房醫學中心，提供兼顧隱私的整合式醫療。義大醫院及義大癌治療醫院一年上門求治的乳癌病患上看400例，在區域型醫院中收治人數最多。

乳癌患者若控制得宜，存活率很高。義大癌治療醫院院長洪朝明表示，義大醫院收治的第一期及第二期乳癌患者，五年存活率達90%到97%，第四期患者，五年存活率也達30.3%，高於全國平均值。

洪朝明說，受惠於醫療精進，現在治療乳癌不只開刀切除一途，還能給合化療、標靶治療，甚至進行細胞療法。乳癌對婦女而言，心理的衝擊不下於生理，有鑑於此，義大醫療體系採取「醫病共決」的客製化模式，就每個病人的狀況充分評估、溝通後，再擬定個別治療計畫，每名病患並配置一名腫瘤個管師，協助提供適合病患身心靈的生活模式，免除罹癌後的不安。

洪朝明表示，去年底義大即成立乳房醫學中心，推出整合式門診，讓病人不必跑上、跑下，四處跨科找醫師。術後的病人，也安排身心復健，幫她們盡速達到心靈適應，有信心面對人生的下一步。

●中國附醫

中西醫共同照護 提升癌患生活品質

中國醫藥大學附設醫院結合中西醫共同照護乳癌手術、放化療患者，患者因副作用降低、生活品質提高，進而願意接受完整療程。

中國醫藥大學附設醫院乳房醫學中心主任劉良智說，中國附醫乳房醫學中心診斷、收治的乳癌患者逐年增加，108年有近一千名乳癌患者來院尋求治療。劉良智指出，中國附醫在乳癌治療上，結合中西醫共同照護行之多年，配合衛福部施行「全民健康保險中醫癌症患者加強照護整合方案」。患者經西醫主治醫師評估，若建議同時接受中醫療法，門診患者即轉介至乳癌團隊中醫師門診；住院患者則會診乳癌團隊中醫師，由中醫師再次進行診察，運用中藥、針灸、穴位按壓及生活飲食衛教等，給予合適的治療。

劉良智說明，院內統計參與照護整合方案的乳癌患者，每月門診最高約1000人次，住院最高約90人次。藉由中西醫師共同照護降低副作用，提高生活品質，進而能接受完整療程。