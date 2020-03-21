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抽菸飲酒又肥胖 乳癌候選人就是你

聯合報 / 記者李樹人/即時報導
乳癌危險因子 圖/123RF
乳癌危險因子 圖/123RF

乳癌嚴重威脅國內女性建康，每年新增一萬五千多名乳癌患者，且年輕族群罹癌比率愈來愈高。台灣乳房醫學會理事長曾令民提醒，抽菸、喝酒、肥胖、不運動、家族史、不良生活形態為致癌因子，如果這些危險因子都集合在一身，幾乎可說是乳癌候選人。

曾令民指出，常見的乳癌五大類型，包括，管腔細胞A型、管腔細胞B1型、管腔細胞B2型、HER2陽性類型，以及三陰性乳癌。前三者均屬於荷爾蒙陽性受體範疇，約占所有乳癌的六成五，至於治療棘手的三陰性乳癌則約占一成五。

國民健康署統計，乳癌危險因子眾多，包含，初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第一胎、未曾哺乳，以及具有乳癌家族史者、罹患卵巢癌或子宮內膜癌等。至於與生活型態有關的危險因子，則以抽菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動為主。

天天一罐啤酒 罹癌機率飆升

曾令民說，抽菸與喝酒和乳癌息息相關，如果染上菸酒習慣的年紀愈輕，則罹癌風險愈大。以飲酒為例，一項長期追蹤研究發現，如果長時間持續七天內飲用三瓶罐裝啤酒，則乳癌風險會比不喝酒者高出一成五。如果天天喝一瓶罐裝啤酒，則罹癌風險再加上一成，喝得愈多，風險愈高。                                          

曾令民解釋，攝取過多酒精，主要影響荷爾蒙受體陽性的乳癌病友，因為酒精會增加體內雌激素濃度，破壞DNA結構。再者，酒精熱量極高，如經常飲酒，難免肥胖，這更提高罹癌風險。

研究顯示，與正常體位女性相較，體重過重及肥胖的女性乳癌罹患風險較高，當身體質量指數（BMI）大於25，罹患乳癌風險增加一成七；BMI大於30，罹患乳癌風險則增加三成七；BMI大於35，則罹癌風險增加近六成。

曾令民進一步分析，肥胖時間點與乳癌型別也有關連性。如果是停經前肥胖，則罹患三陰性乳癌的風險較高；停經後肥胖，以荷爾蒙受體陽性型別的風險較高。

曾令民說，三陰性乳癌惡性高，具有發現晚、易復發、易轉移等特點，且無相對應的標靶藥物可用，傳統上僅能使用化療，如化療失效，患者就無藥可用。近幾年，化療搭配免疫療法，可延長平均存活期逾兩年，但健保尚未給付，藥費昂貴，絕非一般家庭所能負擔。                              

因此，曾令民強烈建議停經前的女性，務必好好控制體重，不要讓自己過重、肥胖，且應戒菸、少喝酒、少熬夜，生活作息正常，才降低罹患三陰性乳癌的風險。

               

值得注意的是，罹癌之後，如果繼續肥胖，治療後復發風險也偏高。研究發現，與一般體型癌友相較，BMI大於30的胖胖癌友死亡風險高出三成八，日後遠端轉移風險更是高達五成。                                        

「肥胖嚴重危及女性建康。」曾令民建議，婦女朋友應維持健康體位（18.5≦BMI＜24），透過飲食控制、養成運動習慣來維持正常體重。國外研究發現，有規律運動習慣的女性，罹患乳癌的機率要比不愛運動者降低二至四成。

近四成乳癌 可以預防研究證實，近四成乳癌是可以預防的。曾令民說，「女性應該把預防乳癌當成一輩子的要務。」盡量遠離危險因子，還需配合定期篩檢。目前國健署針對45至69歲及40至44歲具乳癌家族史的女性，提供每兩年一次乳房X光攝影檢查，符合資格者，應該踴躍受檢。

國健署長王英偉強調，拒菸、避免飲酒、均衡飲食、規律運動及維持健康體位等健康生活型態，有助於預防乳癌。預防乳癌應從日常生活做起，唯有養成健康的生活型態，適時釋放身心壓力，才能遠離乳癌風險。

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