依照期別、腫瘤特性 量身訂作乳癌治療

乳癌長年高居我國女性癌症發生率之首，慶幸的是，當代醫療技術持續演進，目前第O期到第三期多能治癒，第四期也有機會當作慢性病控制。同時，有越來越多醫院的西醫部門與中醫部門合作，幫助患者減緩治療過程中的不適，使生活品質提升。

台北醫學大學附設醫院乳房外科主任暨乳癌團隊召集人王文科說明，乳癌組織中，是否有動情激素受體（ER）、黃體激素受體（PR）或第二型人類上皮細胞生長因子受體（HER2），決定是否有荷爾蒙或標靶藥物可用。三種受體均為陰性的三陰性乳癌是預後較差的亞型，這種癌別對於荷爾蒙藥物、抗HER2標靶藥物均無效，因此患者只能採化療，少數人則嘗試透過免疫療法續命。

Ｏ期乳癌（原位癌）是最早期的乳癌，目前治療原則是切除病灶合併放療，或進行單純性乳房全切除手術。針對荷爾蒙受體陽性者，術後給予抗荷爾蒙藥物以預防復發。

針對第一、二期的乳癌，多數會先開刀拿掉癌細胞、進行腋下淋巴結的切片或廓清術，術後綜合評估腫瘤性質、病人身體狀態、復發風險等，給予量身訂作的個人化精準醫療：

1.荷爾蒙治療：適用對象為荷爾蒙受體陽性者。台灣乳癌患者當中，高達三分之二腫瘤帶有荷爾蒙受體，這群人均可接受長期的荷爾蒙療法，像是阻斷受體、使癌細胞缺乏生長來源的雌激素受體調節劑，或是使用芳香酶抑制劑、中樞生成抑制劑等來阻止其他荷爾蒙轉化成女性荷爾蒙。

2.放射線治療：適用對象為乳房部分切除、有腋窩淋巴結轉移或局部晚期的患者。放療中的高能量射線可進一步消滅術後可能殘餘在乳房或周邊的微量癌細胞。

放射治療是使用高能量的X光對身體進行照射，過去乳癌治療以乳房全部切除為主，後來較早期的乳癌可接受部分乳房切除術。研究發現，放射治療可降低患側乳房復發風險，也能延長病患的存活。放射治療通常安排在化學治療之後進行。

乳癌患者何時需要接受放射線治療？三軍總醫院放射腫瘤科主任醫師趙興隆指出，根據「 NCCN Breast cancer treatment guideline」，下列情況建議做放療，一是接受乳房保留手術的患者，二是腋下淋巴結感染，再來就是腫瘤分期T3及T4的患者。另外，腫瘤大小在3至5公分，即使接受乳房全切除，若危險因子過多，也應與醫師討論是否接受放射治療。

3.化學治療：一般而言，腫瘤越大、惡性度越高及淋巴擴散的程度越大者，身體潛藏微小轉移癌細胞的機會越高。小紅莓類與紫杉醇類等化療藥物有助殺死可能潛藏的癌細胞，提高痊癒機會。

4.標靶治療：目前早期乳癌的輔助性標靶治療藥物以抗HER2標靶藥物為主，大約兩成至三成的患者有HER2過度表現、容易發生癌症轉移或復發，合併使用化療藥物可減少約四成的乳癌復發率。

部分早期乳癌的患者，尤其HER2陽性以及三陰性乳癌，臨床上常會將化療或合併標靶治療拉至手術前執行（又稱前導性化學治療），如此可事先將腫瘤縮小以增加乳房保留機率、減少腋窩淋巴切除的程度，且能觀察藥物對癌細胞療效。實證資料顯示，第二期HER2陽性患者接受術前化療與雙標靶藥物治療，五至六成的患者腫瘤可全消；三陰性乳癌患者接受術前化療，有四成患者的腫瘤全消。

當乳癌腫瘤走到第三期，也就是腫瘤直徑大於五公分、乳房表面呈潰瘍或橘皮狀、淋巴結有多顆轉移等，此時HER2陽性乳癌、三陰性乳癌以及腫瘤過大而無法直接開刀的患者等，可接受術前化療或合併標靶治療，術後再評估是否接受其他輔助性治療。

當乳癌腫瘤走到第四期，也就是惡性腫瘤轉移至骨骼、肝臟、肺臟和腦部等遠處部位時，開刀就不是首選，而會針對癌細胞特性給予化療，但同時也以延後或減少化療使用為目標，以維持患者的生活品質。