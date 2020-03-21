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全乳切除優於部分切除？研究：早期患者 存活率相當

聯合報 / 記者羅真／即時報導
乳房結構圖 圖/123RF
乳房結構圖 圖/123RF

乳癌手術是治療局部腫瘤最重要的方式，手術過程能確定腫瘤型態與病理診斷，據此考慮後續的輔助治療選擇，不過女性往往憂心接受手術的同時，也失去了美麗性徵。專家表示，局部乳癌治療後的存活率高，且保留與全切手術後分別有機會透過整形與重建維持外形，因此患者應積極與主治醫師釐清病況，並討論最合適的治療方案。

財團法人乳癌防治基金會董事長、台大醫院乳房醫學中心主治醫師張金堅表示，乳癌患者接受治療的預後極佳，第Ｏ期乳癌的五年存活率約為九成九，第一期約為九成二，第二期約為八成九成，第三期約為七至八成。在惡性腫瘤仍未轉移之前，均能透過手術移除，再合併輔助療法來降低復發風險。

乳癌手術依據切除範圍可概分為部分切除與全切除，衛福部健保署統計，國內去年度共有1萬4245人接受健保給付的乳癌手術，其中8122名（56%）患者接受部分切除術，又稱作乳房保留術，另6566名（44%）患者接受全乳切除術。

台北醫學大學附設醫院乳房外科主任暨乳癌團隊召集人王文科表示，不少人誤認為全乳切除術較能有效根治乳癌，但其實這是迷思，新英格蘭醫學期刊曾刊登追蹤患者20年的研究，研究發現早期乳癌患者接受全乳切除術或是部分切除術合併放療，兩者的存活率相當。因此患者應根據自身腫瘤特性選擇適當的治療方法。

張金堅說，一般而言，當患者的腫瘤期別在很早期、腫瘤位於乳房中央或侵犯乳頭與皮膚、同側乳房不同區域有兩個以上的腫瘤、腫瘤大但自身乳房小、孕婦或患有結締組織疾病而難以進一步放療、帶有乳癌突變基因或有明顯家族史、曾局部切除但組織邊緣仍現癌變者，不適合保留手術，均建議接受全乳切除術。接受全乳切除的患者未必從此高枕無憂，視復發風險仍應考慮輔以放射線治療、化學藥物治療、標靶治療及荷爾蒙治療。

王文科說，乳癌手術可依術式概分為傳統手術與微創手術。以全乳切除術為例，傳統全乳切除術以及傳統乳頭保留式切除術均有健保給付，前者會在胸前留下15-20公分的傷口，後者則是在胸前或乳房下緣留下約6-10公分傷口，相對美觀一些。但位於乳房的切口會影響局部血流供應，可能增加15%-20%的乳頭或皮膚缺血壞死機率。

Ｏ到二期的早期乳癌或預防性切除（帶有BRCA1/2突變基因）患者，還可考慮內視鏡乳頭保留式全乳切除術以及機械手臂乳頭保留式全乳切除。兩者均有術後傷口小、恢復快、感染風險低、疤痕可隱藏等優點，不過分別須自費約8萬元以及20多萬元。

且相對於傳統全乳手術（不保留乳頭）會增加1%-2%的腫瘤在乳頭乳暈局部復發風險。早期的內視鏡手術須以腋窩及乳暈雙切口進行手術，增加乳頭或皮膚缺血壞死機率，而進階的單一切口內視鏡或達文西手術，因為能將切口隱藏於腋窩或胸壁外側附近、遠離乳房，使乳頭與乳房皮膚血流免受影響，進而讓其缺血壞死風險再降低。

張金堅與王文科均表示，醫界鼓勵接受全乳切除的女性透過重建拾回女性性徵，找回自信與生活品質。乳房重建外觀的美觀和手術切口有很大關係，在不違背癌症治療原則與安全性下，保留乳房皮膚與乳頭完整的內視鏡或達文西乳房全切除合併立即性乳房重建，可達最佳「治癌兼護波」的效果，不過重建需自費約十幾萬元，因此目前僅不到三成患者選擇重建。

另外，接受部分切除術的女性患者，如果其切除的乳房體積占率大於兩成，往往會導致乳房外觀攣縮變形或凹陷。此時可考慮乳房腫瘤整形術，在進行部分切除術的同時，運用整形外科技術以乳腺或自體組織皮瓣的轉位來填補切除後的乳房缺損、重塑乳房外形，這樣的整形外科技術是否收費、如何收費，則依各家醫院而定。

乳癌患者手術切除方式比率 製表/元氣周報
乳癌患者手術切除方式比率 製表/元氣周報

微創手術 乳癌 患者

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