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乳癌手術 集中大型醫院 中西醫整合 多在中小型醫院

聯合報 / 記者邱宜君羅真魏忻忻／即時報導
乳癌好發年齡在五十幾歲，比其他常見癌症年輕許多。圖/123RF
乳癌好發年齡在五十幾歲，比其他常見癌症年輕許多。圖/123RF

台大醫院外科部主任、乳癌權威黃俊升表示，乳癌好發年齡在五十幾歲，比其他常見癌症年輕許多。而因為基因和生活環境等因素差異，台灣乳癌盛行率還是低於歐美，不過因為近年篩檢普及、整體壽命延長，台灣乳癌患者的年齡和人數增加，趨勢已與歐美無異。

根據健保署統計，108年有1萬4245名乳癌患者接受乳房部分切除或全切除手術。乳癌患者幾乎都去區域級以上醫院動手術，其中半數在醫學中心，另外四成三在區域醫院，只有不到一成在地區醫院。手術方式以部分切除佔五成六，另外四成四是全切除。

乳癌手術人數最多的醫學中心前五名依序為林口長庚、台大醫院、中國附醫、台北榮總、高雄附醫。區域醫院的部分，手術人數前五名的醫院依序是和信治癌、台北附醫、北市聯醫、澄清中港、新竹台大。地區醫院手術人數最多的是義大癌治療醫院、輔大附醫、亞大附醫、鹿港彰基、長安醫院、斗六成大、新竹國泰。

根據健保大數據發現，目前乳癌患者接受乳房保留手術的比率略高於乳房全部切除。對於女性來說，保留乳房可能讓罹癌的傷痛稍微降低，但國防醫學院外科教授、三總乳房外科主治醫師俞志誠指出，不論是全部切除還是部分切除而保留乳房，最主要的考慮包括避免復發、是否適合接受放療等因素。

俞志誠說明，過去美國乳癌患者接受乳房保留手術和全部切除手術的比例約七比三，但近年有拉平的趨勢，主要是部分患者接受磁振造影檢查後，發現乳房有多發性腫瘤，因此不建議接受乳房保留手術。對於應接受乳房保留還是全部切除手術，建議患者依個人狀況，詳細諮詢主治醫師後決定。

在放射治療方面，108年有1萬1684名乳癌患者接受放射治療，醫學中心和區域醫院各占一半。醫學中心以台大醫院最多；區域醫院人數最多的是和信治癌醫院；地區醫院則是郭綜合及義大癌治療醫院。

乳癌患者需要長期藥物治療，108年接受藥物治療人數高達10萬1803人，其中52%在醫學中心、47%在區域醫院、1%在地區醫院、0.5%在基層診所。黃俊升表示，七成乳癌病人是荷爾蒙受體陽性，要接受五到十年不等的荷爾蒙治療，荷爾蒙治療藥物相對便宜，不過這些人可用的標靶藥，給付範圍就受侷限。

黃俊升指出，歐美日韓中等國都全面給付第一代標靶藥，台灣早期乳癌患者卻只有淋巴轉移才給付，不符條件的病人一年得自費80、90萬。第二代和第三代標靶藥也是類似情況。實證建議早期服藥，預後較好。

分析108年乳癌患者領藥人次發現，化療藥占最多，其次是荷爾蒙治療藥物，再者是標靶藥、免疫治療藥物較少。俞志誠分析，過去乳癌患者診斷後，若能接受手術，通常就希望盡快拿掉癌細胞。但近年術前化療的比率增加，主要是先打化療，可以觀察腫瘤對於藥物的反應，而腫瘤治療後縮小，也讓患者接受乳房保留手術的機會增加。

俞志誠指出，過去乳房腫瘤大於五分公才會建議做術前化療，現在對於三陰性乳癌患者、腫瘤大於二公分，或HER2陽性、腫瘤大於二公分患者，即建議接受術前化療。除了可觀察腫瘤對藥物的反應，也可減少不必要治療，他舉例，若三陰性乳癌患者先接受紫杉醇治療，效果不錯，也許就不用再打小紅莓。

西醫治療過程常伴隨腸胃不適、眩暈、落髮、口亁、口腔潰瘍或癌性疼痛等副作用，健保署為此推動中西整合方案，去年度有兩千七百多名乳癌患者參與中醫門診加強照護計畫，另有近千名因癌症住院治療的患者接受中醫輔助醫療。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰表示，中醫能針對患者體質辨證論治，以中藥與針灸緩解不適且固本培元。

李伯璋表示，中西醫整合方案近年來在病人端廣受好評，每年預算執行率超過百分百。今年健保會加碼通過經費，並且放寬領藥天數達56天。目前中西醫整合概念是「西醫為主，中醫為輔」，改善患者的生活品質，同時不會延誤治療時間。

縱觀中西醫整合計畫的乳癌患者收案人數，可發現中小型醫院嶄露專長優勢。只有「特定癌症中醫門診加強照護計畫」還集中於醫學中心，「西醫住院中醫輔助醫療計畫」及「癌症患者中醫門診延長照護計畫」的主力在區域醫院。

近年乳癌患者人數變化 資料來源/健保署 製表/元氣周報
近年乳癌患者人數變化 資料來源/健保署 製表/元氣周報

患者 乳癌 手術

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