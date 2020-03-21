台灣乳癌年輕化 乳房重建研議納入給付

乳癌居台灣女性癌症發生率第一位、死因第四位，每年新增逾萬人確診。根據衛生福利部統計，相當於每天有31位婦女被診斷罹患乳癌、6位婦女因乳癌而失去寶貴性命。相較於歐美，乳癌在台灣女性有個獨特之處，那就是「年輕化」。今天的「聰明就醫×健保大數據」，深入分析乳癌患者就醫數據，提供女性朋友防癌與治療參考。

乳癌近三年新確診人數逐年增加，已經從106年的1萬5381人上升到1萬6178人。其中40歲以下約占8%，40到49歲和60到69歲這兩個年齡區間各占24%，50到59歲占近三成，等於有將近62%台灣乳癌病友年齡不到60歲，明顯較西方國家年輕化。

健保署長李伯璋分析，背後的原因很複雜，包括遺傳基因、生活環境及飲食當中的環境荷爾蒙或化學物質，都可能扮演一定的角色。在原因未明之前，每個人能做的就是盡量減少暴露於風險物質；政府能做的就是支持科學化公費篩檢，幫助早期發現、早期治療；再者就是努力跟上新藥新科技的腳步，讓國人能夠接受符合實證的有效治療。

打擊女性自信 動搖親密關係

台灣乳癌患者的確診年齡大多不到60歲，不少甚至不到50歲，也有30幾歲的。這些女性有的未婚、有的新婚正準備懷孕、有的剛當上媽媽，她們不僅是全家人的支柱，也是職場的中堅主力，診斷出乳癌會衝擊整個家庭，手術切除乳房也會打擊女性的自信心、動搖伴侶之間的親密關係。

李伯璋曾擔任器官捐贈移植登錄中心董事長，他記得有個年輕女性同事罹患乳癌，當時很多藥物都要自費，不是一般上班族負擔得起。他深知，要幫助這些病人度過難關，健保就需要做出調整。乳癌治療的藥物多、更新速度快，病友常苦於負擔不了高價標靶藥，或是等到病情惡化，健保才給付。對此，李伯璋說，健保署一直相當重視，也持續研議放寬或新增給付的條件和範圍。今年已放寬雙標靶藥物使用條件，新增口服標靶藥物。

乳房重建很重要 卻被列入「美容手術」

另外，關於術後乳房重建，李伯璋表示目前健保沒有給付，是因為基於健保法規定不給付「美容外科手術」，但他認為這應該重新研議。李伯璋身為外科醫師，以前也做過乳房手術，他回憶，很多病人在切除乳房後，人際關係都遭遇疏離，特別是與伴侶之間的變化，只有自己點滴在心。病人都知道這些變化是人性，但還是感到受傷，有時候會忍不住對醫師透露心裡的矛盾和憂鬱。

李伯璋說，乳癌手術後的乳房重建，和一般人的隆乳不同，理論上不算美容外科，而是心理健康的一環，美容與重建兩者的區分是可以討論的。如果能將多餘的影像檢查費用省下來，拿來補乳房重建這部分的需求，應是綽綽有餘。