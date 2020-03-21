防檢局:雲林1鴨場及彰化1雞場確診禽流感
動植物防疫檢疫局今日指山，家畜衛生試驗所通知，雲林縣麥寮鄉1土番鴨場確診為H5N5亞型高病原性禽流感及彰化縣大城鄉1蛋中雞場確診為H5N2及H5N5亞型高病原性禽流感。
依標準作業程序，防檢局說，雲林縣動植物防疫所執行1065隻鴨隻（8周齡）及彰化縣動物防疫所執行21680隻（8周與12周齡）雞隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。109年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計29例。
防檢局說明，近日氣溫回升，家禽主要生產地區白日溫度可達30℃以上，易造成家禽熱緊迫，呼籲養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，特別是降低飼養密度、適時調整通風設備、加強場區清潔消毒工作、管控人員與器具及車輛進出禽場或禽舍等措施，可降低家禽疾病的發生。
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