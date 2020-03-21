台26線秘境公路 在地爭鬆綁遊覽車引觀光活水

省道台26線滿州鄉港仔至牡丹鄉旭海段有「天涯海角一隅」美譽，因隱身邊陲地且禁行遊覽車，是台灣少數保留原始自然美的「秘境公路」；滿州鄉公所為活絡觀光爭取遊覽車解禁，因拓寬難度高，公路總局擬出單月南向、雙月北向開放等開放方案；環團則憂心過大的遊憩壓力會破壞環境且路幅窄安全堪慮，籲請縣道安委員會負起把關責任，採總量管制並試辦1年。

台26線港仔至旭海段全長7.3公里，兩線車道路寬多在5公尺，沿途有奇石礁岩、礫石海灘、沙漠景觀、熱帶海岸原生林、旭海溫泉和原鄉人文風情，早期因中科院九鵬基地軍事管制封閉多年，加上禁止遊覽車通行，是台灣少數保留原始自然美的景觀公路；3年前獲交通部金路獎和全國景觀大賞環境設施類年度大獎，因人車不多，也是旅人心目中的「寧靜幸福公路」。

「爭取遊覽車解禁，如同打通滿州鄉觀光的任督二脈，意義重大！」滿州鄉長余增春說，滿州鄉有三分之二在國家公園範圍，發展已受國家公園的禁限建限制，近年來大力推動生態人文觀光，尤其是爆紅的台26線港仔至旭海段鬼斧神工的山海景致，但禁行遊覽車，南北兩端遊覽車若是繞道，需開近2小時車程，誰會願意，打通後即可活絡團客觀光，牡丹鄉也受惠。

縣府交通旅遊處說，滿州鄉公所提台26線港仔至旭海段遊覽車解禁，已提報縣道安會報討論，由公路總局提評估方案送道安委員會審議；公路局第3區養護工程處說，該路段路寬多在5公尺，部分濱海路段山側是峭壁，拓寬經費龐大，因遊覽車難會車，基於安全才禁行，若要開放，可採單月南向、雙月北向方式開放，或規畫限時通行的紅綠燈，技術上可行，但安全性仍是首要考量。