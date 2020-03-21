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注意！國道3封閉外車道「讓路」 紫斑蝶爆量穿越國道

聯合報 / 記者蔡維斌陳雅玲／雲林縣即時報導
林內還公所還租地為紫斑蝶闢建美麗的花園作為紫蝶休息站。記者蔡維斌／攝影
林內還公所還租地為紫斑蝶闢建美麗的花園作為紫蝶休息站。記者蔡維斌／攝影

行駛國道3號高速公路的車輛請注意！今年第1批紫斑蝶出現，今天以每分鐘約7百隻的數量，爆量飛越雲林縣林內鄉的2高，高公局接獲台灣紫斑蝶保育協會通知後，緊急封閉外側車道長達3公里，禮讓紫斑蝶從護網的「蝶道」安全穿越，高公局提醒路過車輛小心駕駛。

紫斑蝶今天上午爆量群聚，在9點半左右，以每分鐘達350隻飛進林內鄉的「蝶道」，高公局與台灣紫斑蝶生態保育協會緊急封閉國道3號林內段北上251公里到253公里段的外側車道，預計未來兩天，可能將再封路，提醒用路人行駛到該路段時要注意，但不要刻意減速。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥指出，根據觀測這幾天在南部嘉義、茂林上空都有大量紫斑蝶，預計今、明兩天林內觸口段，應可觀賞到大批紫蝶遷徙的美麗景觀。

林內鄉長張維崢今天也趕往國道3號的封路處，關切紫斑蝶穿越高速公路的情況，他說，今天國道封閉北上外側車道是今年第一次，最高數量曾超過每分鐘達700隻，封路也是擔心車速風切會讓飛行中的紫斑蝶墜亡，能看到1大群紫斑蝶，奮力飛越國道，既感動又振奮人心。

張維崢說，因應疫情今年林內紫斑蝶季取消大型活動和接駁車，但在紫斑蝶路過的觸口周邊，種植大批蜀葵等蜜源植物，闢建1處紫蝶休息站，就如同高速公路服務區，吸引成千上萬的蝶群，飛越國道之前，先入園吃蜜休息，養足體力再往前飛，目前百花靛放，蝶影飛舞，正是觀蝶、賞花的好時機。

陳瑞祥說，這2天假日氣象預報天氣不錯，預測會有數量更大的紫斑蝶經過，下週天氣好的話，也會有爆量機會，屆時國道仍會配合封閉外側車道，請用路人注意。

保育人員用心精算每分鐘飛越高速公路的蝶量。記者蔡維斌／攝影
保育人員用心精算每分鐘飛越高速公路的蝶量。記者蔡維斌／攝影
紫斑蝶在林內鄉公所闢建的蜜查物花園中採蜜休息，以能繼續飛行萬里路，美麗的身影吸引不少遊客賞蝶。記者蔡維斌／攝影
紫斑蝶在林內鄉公所闢建的蜜查物花園中採蜜休息，以能繼續飛行萬里路，美麗的身影吸引不少遊客賞蝶。記者蔡維斌／攝影
林內鄉長張維崢親往了解紫斑蝶過境情況並連繫高公局未來兩天是否繼續封路。記者蔡維斌／攝影
林內鄉長張維崢親往了解紫斑蝶過境情況並連繫高公局未來兩天是否繼續封路。記者蔡維斌／攝影
數以萬計的紫斑蝶奮力越過護網，穿越高速公路繼續向前飛行。記者蔡維斌／攝影
數以萬計的紫斑蝶奮力越過護網，穿越高速公路繼續向前飛行。記者蔡維斌／攝影
今天紫斑蝶是今年以來首次爆量飛越國道三號高速公路，高公局配合封閉外車道「讓路」給蝶群通行，國道上方的天空萬蝶飛舞，這樣的保育用心贏得國際讚賞。記者蔡維斌／攝影
今天紫斑蝶是今年以來首次爆量飛越國道三號高速公路，高公局配合封閉外車道「讓路」給蝶群通行，國道上方的天空萬蝶飛舞，這樣的保育用心贏得國際讚賞。記者蔡維斌／攝影
紫斑蝶在林內鄉公所闢建的蜜查物花園中採蜜休息，以能繼續飛行萬里路，美麗的身影吸引不少遊客賞蝶。記者蔡維斌／攝影
紫斑蝶在林內鄉公所闢建的蜜查物花園中採蜜休息，以能繼續飛行萬里路，美麗的身影吸引不少遊客賞蝶。記者蔡維斌／攝影
保育人員記錄紫斑蝶飛越高速公路的情況。記者蔡維斌／攝影
保育人員記錄紫斑蝶飛越高速公路的情況。記者蔡維斌／攝影

紫斑蝶 國道 車道

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