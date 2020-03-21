注意！國道3封閉外車道「讓路」 紫斑蝶爆量穿越國道

行駛國道3號高速公路的車輛請注意！今年第1批紫斑蝶出現，今天以每分鐘約7百隻的數量，爆量飛越雲林縣林內鄉的2高，高公局接獲台灣紫斑蝶保育協會通知後，緊急封閉外側車道長達3公里，禮讓紫斑蝶從護網的「蝶道」安全穿越，高公局提醒路過車輛小心駕駛。

紫斑蝶今天上午爆量群聚，在9點半左右，以每分鐘達350隻飛進林內鄉的「蝶道」，高公局與台灣紫斑蝶生態保育協會緊急封閉國道3號林內段北上251公里到253公里段的外側車道，預計未來兩天，可能將再封路，提醒用路人行駛到該路段時要注意，但不要刻意減速。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥指出，根據觀測這幾天在南部嘉義、茂林上空都有大量紫斑蝶，預計今、明兩天林內觸口段，應可觀賞到大批紫蝶遷徙的美麗景觀。

林內鄉長張維崢今天也趕往國道3號的封路處，關切紫斑蝶穿越高速公路的情況，他說，今天國道封閉北上外側車道是今年第一次，最高數量曾超過每分鐘達700隻，封路也是擔心車速風切會讓飛行中的紫斑蝶墜亡，能看到1大群紫斑蝶，奮力飛越國道，既感動又振奮人心。

張維崢說，因應疫情今年林內紫斑蝶季取消大型活動和接駁車，但在紫斑蝶路過的觸口周邊，種植大批蜀葵等蜜源植物，闢建1處紫蝶休息站，就如同高速公路服務區，吸引成千上萬的蝶群，飛越國道之前，先入園吃蜜休息，養足體力再往前飛，目前百花靛放，蝶影飛舞，正是觀蝶、賞花的好時機。