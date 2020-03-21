桃機旅客返台瞬間爆量 強化分流篩檢

武漢肺炎疫情延燒，桃園機場入出境旅客人數跌破1萬人，相近於2003年SARS期間的入出境人數；雖然連續幾天的返台人數爆量，但在強化登錄、篩檢分流的原則下，也縮減通關流程。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，非本國籍人士搭機起飛來台者，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制入境，而所有入境旅客均需居家檢疫14天，且不得搭乘大眾交通工具。

受到疫情影響，不少滯留海外的旅客與旅外的留學生連日來也都搭機返台，國境單位統計，從19日到今天為止，桃機清晨入境人數約為1600人次到2400人次。

桃園機場每日航班的尖峰時段，包括清晨4時到7時，下午2時到4時，但清晨抵台的班機以美、澳的班機居多，加上班機客體載運量大，很容易在清晨出現旅客「瞬間爆量」的景象。

依照中央流行疫情指揮中心的規定，所有旅客在下飛機後須填寫入境健康聲明卡等檢疫證明，並核實在台資料與聯絡電話，才能取得居家檢疫通知書才能入境，若有發燒等症狀，則直接進行篩檢以利追蹤。旅客在入境後，可由家人接送或搭乘防疫專車離開機場。

另外，國境疾管單位也強化分流措施，並增加工作人員，若有旅客表示有發燒症狀，疾管人員會立即帶領前往發燒篩檢站進行篩檢，以利追蹤。

桃機公司表示，為紓解清晨的旅客量，每日會動員520輛防疫計程車、200輛防疫租賃車、19車次的防疫巴士全力備戰，疏運返台旅客。

會出現旅客瞬間爆量，排隊等搭防疫車輛的原因，桃機公司表示，並非車輛不足，而是旅客在搭車前必須填寫居家資料，以利追蹤，因此桃機公司也提前安排讓旅客填寫表單，縮短等待時間，以今天為例，旅客排隊約30分鐘內就可以上車，所有旅客人龍在1個多小時內消化完畢。

桃園機場連續數日來入境的旅客以本國籍人數最多，從美國返台的旅客表示，現在返台的機位難訂，價格也高很多；旅客在飛機上幾乎全程戴口罩；穿著防護衣、雨衣的人數也到處可見，大家盡量保持沈默不語。

有旅外的留學生向中央社記者說，因為美國的疫情狀況不明朗，許多學校都採取視訊教學，在台家人基於安全考量，還是希望能回台比較安全。至於被問到近日數起武漢肺炎確診病例都來自境外，留學生也表示，希望旅客都能自律，千萬不要隱匿，仔細報告居住史與旅遊史。

桃園機場公司也表示，目前桃機每日總起降航機約為270多架次，連續幾天的航班數與旅客量則沒有太大差異。

另外，移民署國境事務大隊表示，桃機20日實際入出境人數為9700多人次，也是疫情從去年12月底傳出後，首度跌破萬人，與2003年5月嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間，平均單日旅客量為9300人次，相距不遠。

國境單位統計，桃機去年同期平均每日旅客運約為13萬多人次，但目前不到1萬人次，幾乎可說跌落約9成的旅客量。