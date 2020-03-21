國人搶買罐頭 農委會媒合超市及罐頭業者全力鋪貨

我國新冠肺炎（COVID-19）確診病例數持續增加，衛福部疾管署為落實大眾防疫，在各大電視時段放出廣告，讓民眾了解防疫措施和步驟，其中影片內也出現許多藝人和Youtuber幫忙宣導觀念。近日，有網友貼出一段防疫影片，而此影片正是疾管署在11年前因應H1N1疫情而做的宣導片，其中宣導觀念的正是知名歌手伍佰，而他在影片中做的一個舉動，讓不少網友爭相模仿，直呼太帥了。

2020-03-21 15:53