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國人搶買罐頭 農委會媒合超市及罐頭業者全力鋪貨
新冠肺炎全球疫情升溫，不少超市最近出現民眾搶買衛生紙及罐頭，行政院農業委員會漁業署為協助業者充分供應水產品罐頭食品，今天下午邀集全聯、家樂福、大潤發、愛買等大超商販賣業者與蘇澳、高雄及全國漁會聯同金春勝(老船長)、東和(好媽媽)、活寶(紅鷹牌)等鮪、鯖魚水產品罐頭製造業者媒合鋪貨，充分供應國人所需，也歡迎國人多多享用採買。
107年度漁業統計年報顯示，我國年捕撈漁獲量約81萬公噸，為世界之第27大漁業生產國，海洋捕撈主要有鮪魚、秋刀魚、鯖鰺等大宗魚種，另台灣鯛、石斑、虱目魚等養殖魚年產約28萬公噸，總量近110萬公噸，遠高於國人每年消費量67萬公噸。
漁業署說，今天與會生產業者及漁會代表都表示國內漁產原料相當充足，民眾不必擔心。
漁業署指出，加工通路代表今天就人力、物流、快速鋪貨的限制條件等交換意見，並以充分供應貨架為目標。同時與會業者有共識，應加強宣傳魚罐頭料理，讓消費者熟悉並妥善料理以呈現美味。
漁業署長張致盛表示，今天媒合及意見交流會，提供供需雙方溝通平台，將儘快會同相關部會協助水產罐頭工廠防疫期間能全力順暢供貨。
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