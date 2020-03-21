11年前新流感防疫影片被挖出 伍佰「一手勢」網友讚帥翻

我國新冠肺炎（COVID-19）確診病例數持續增加，衛福部疾管署為落實大眾防疫，在各大電視投放廣告，讓民眾了解防疫措施和步驟，也邀請許多藝人和Youtuber幫忙宣導觀念。近日，有網友貼出一段防疫影片，是疾管署11年前因應H1N1疫情而做的宣導片，其中的防疫大使是知名歌手伍佰，他在影片中做的一個舉動，讓不少網友爭相模仿，直呼太帥了。

臉書粉專「財哥專業檳榔攤」18日發出一則貼文，寫到「分享伍佰當年防疫宣導片，今時今日觀看亦恰當」，只見該段影片為衛福部疾管署於2009年9月所發出的影片，而當年正是H1N1新型流感盛行的時期，疾管署找來知名歌手伍佰做防疫宣導，伍佰在影片中宣導民眾應勤洗手，打噴嚏時也須用衣袖、手帕掩住口鼻，當伍佰說到掩住口鼻時，便做示範將單手舉起摀住，而他也呼籲民眾若出現感冒症狀，應戴上口罩去看醫生。

貼文一出後，許多網友立刻留言回覆，直呼伍佰的動作、語氣太帥了，「連擋住的動作都好帥，伍佰我愛你」、「 最帥氣的大使，我永遠喜歡」、「伍佰那個手臂，怎麼如此大聲還兩次」、「那個時候對伍佰的動作印象深刻，一個字，帥」、「伍佰就是帥」、「帥，尤其是那個反射動作」、「我也想打噴嚏跟伍佰老師一樣帥」、「 伍佰完全駕馭那個噴嚏動作」、「所以暫時將妳口鼻掩了起來」、「 打噴嚏也這麼帥」。