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疫情嚴峻！AirAsia宣佈國際線停飛一個月 可全額退費

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
AirAsia宣布停飛一個月。圖／摘自官方粉絲頁
AirAsia宣布停飛一個月。圖／摘自官方粉絲頁

新冠肺炎全球大流行，泰國亞洲航空（AirAsia ）今（21日）宣布，暫停3月25日到4月25日所有國際航線，若持有該段時間航班機票，可於180日內申請全額退費。

根據外媒《Thai Hyper》報導，泰國亞洲航空宣布，暫停3月25日到4月25日所有國際航線，對此，亞洲航空證實，泰國亞洲航空確實停飛一個月。

AirAsia在臉書也公布：「即日起至3月31日，AirAsia D7航班全部取消、台北直飛之AK航班（台北─沙巴、高雄─吉隆坡）全部取消；即日起至4月24日台北直飛DJ航班(台北─名古屋)全部取消，受影響消費者可選擇更改航班、退款或退信用帳戶」。

臉書公告表示，「目前每日案件超過萬件，客服人力非常吃緊，請耐心等候多一點體諒，謝謝大家」。但底下一連串不滿留言，「剛才直接打去全亞洲航空問了‧‧‧‧‧31號後的航班全停‧‧‧‧‧就連4/30的航班都不確定‧‧‧‧‧」，也有人不滿航空公司一邊打優惠促銷，一邊又停飛，也有網友說，「不要再逼小編了啦，各家航空公司都快倒了。等等他失業暴怒」。

泰國 AirAsia

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