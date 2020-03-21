老闆真好！全聯首度發「防疫慰勞金」讓員工多領0.5個月薪水

近期為了防疫，大批消費者湧進量販超市搶買民生用品和備糧，賣場工作人員從上到下忙翻天，全聯董事長林敏雄為了體恤員工在新冠肺炎防疫期間的辛勞，特別發放防疫慰勞金給全體2萬名員工，以2月份薪資計算發放0.5個月月薪，從總公司到門市人員、物流倉儲、保全、生鮮蔬果處理廠等全都有，就連兼職也能領，讓員工淚喊「老闆真好」、「好感動」！

其實從過年前，量販超市就已進入採買高峰期，接著新冠肺炎疫情爆發，消費者瘋搶衛生紙、日用品、泡麵罐頭、飲用水，人潮幾乎沒斷過，加上賣場原本的促銷檔期，忙著進貨、補貨幾乎沒停過。

全聯表示，秉持平穩物價、安定供給的原則，為社會的穩定貢獻一已之力，是全體員工一起努力的成果，因此全聯董事長林敏雄為體恤員工在新冠肺炎疫情期間的辛勞，特別發放防疫慰勞金給全體員工，感謝同仁的付出，才能穩定持續提供商品給全台消費者。