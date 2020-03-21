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台北血液庫存快見底 AB型只能再撐3.4天

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
捐血車上民眾捐血的情形。本報資料照片
捐血車上民眾捐血的情形。本報資料照片

台北血液庫存告急，尤以AB型急缺。血液基金會最新統計，台北地區血液庫存平均僅剩五天用量，其中AB型最缺、只能再撐3.4天，呼籲民眾挽袖捐血；此外，因疫情升溫，19日起曾出國者將暫緩捐血28天。

根據血液基金會最新統計，雖新竹、台中、台南、高雄地區的庫存量尚可、多偏為正常狀態，但台北地區所有血型的血液庫存量都偏低，平均僅剩下5天用量，不足7天安全庫存量；其中更以AB型最缺、呈現「急缺」狀態，僅剩3.4天，O型剩4.7天、A型5.1天、B型6天。

新竹地區血液庫存平均剩下6.5天，其中以A型剩4.7天最缺，其次是O型6.6天、AB型7.6天、B型8.3天。

台中地區平均剩7.4天，其中以O型剩6.2天較缺，其餘AB型、A型、B型均達7天以上安全庫存量；台南、高雄地區血液庫存狀況還算夠、處於正常狀態，平均庫存均超過7天安全庫存。

為了確保用血安全，血液基金會也發出聲明，強調自3月19日起曾出國的民眾，回國後都需暫緩捐血28天，以確保血品安全；如有曾被確診感染武漢肺炎而治療痊癒者及曾與確定病例的密切接觸者，也須暫緩捐血28天。

血液基金會強調，該會已要求第一線工作人員及志工加強防疫措施，包括自我健康監控、全程配戴口罩，各捐血點均落實捐血人測量體溫及手部消毒、健康問診，並加強捐血場所消毒頻率等措施，請捐血人安心。

捐血 血液基金會 新竹

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