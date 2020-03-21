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供應無虞 農委會陳吉仲：歡迎大家搶購台灣米、農產品

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
農委會主委陳吉仲隨後也轉往八德蔬菜產銷班第三班了解供貨、包裝情形。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲隨後也轉往八德蔬菜產銷班第三班了解供貨、包裝情形。記者張裕珍／攝影

受新冠肺炎疫情影響，不少民眾近日瘋搶民生物資，農委會主委陳吉仲今天早上到桃園市八德區視察米糧及蔬菜供應情況，強調庫存足夠、供應無虞、品質良好，「歡迎大家一起來搶購台灣米」，且其餘如豬肉、雞肉、雞蛋、蔬菜等農產品也是供應無虞，請民眾安心，「請大家到超市買衛生紙，也別忘了用新台幣下架台灣農產品」！

國人每月約吃掉10萬公噸米糧，依規定，國內稻米安全存量不得低於3個月、30萬公噸消費量的安全存量，目前全台公糧業者328家、1964棟倉庫，庫存約90萬公噸，由於一期稻作預計5月採收，屆時將再收購31萬公噸。

陳吉仲早上到桃園八德視察公糧食米儲備與生鮮蔬菜產銷情形，跟桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬與農會人員一起開啟農糧署的公糧庫房查看庫存情形，一袋袋裝滿60公斤的稻穀堆放在倉庫內，庫存充足。

陳吉仲說，目前台灣公糧食米庫存數量90.2萬公噸，「足夠供應國人9個月需求量」，充份保障糧食安全，選擇八德開箱，是因這裡生產許多冠軍米，歡迎民眾踴躍採購台灣米。

陳吉仲也提到，這些庫存不包含民間庫存，因此白米能百分之百供應，且新米與舊米味道有差，建議民眾不該將新米放到變舊米再來吃，不用擔心價格波動，隨時買都能有充足供貨，生鮮吃當季吃，才能提升免疫力促進健康。

陳吉仲也提到，其他農產品也是供應量充足，經盤點未來6個月蔬菜144萬公噸、水果155萬公噸、豬肉45公噸、雞肉36公噸、水產品50萬公噸與雞蛋2千萬顆，歡迎大家盡量採用，用新台幣下架。

鄭文燦今天也陪同視察，出身八德的他，格外肯定八德出產的冠軍米相當優質，他也提到，前幾天到大賣場視察採購情形，「有阿嬤一口氣買了7包米，我問她為什麼買那麼多，阿嬤說，看到別人來搶也來搶」，他笑說不用搶啦，現在供應充足，也希望消費者都能安心放心。

陳吉仲隨後也轉往八德蔬菜產銷班第三班了解供貨、包裝情形，農委會指出，政府也輔導農民利用溫網室栽培蔬菜，全省蔬菜溫室面積約6千公頃，可保護蔬菜不受天候影響，全年充裕供應高品質蔬菜，目前當令蔬菜有甘藍、結球白菜及不結球白菜、油菜、不結球萵苣、莧菜等短期葉菜類，不僅口感鮮脆，更富含多種營養。

由於供應量倍增，八德蔬菜產銷班第三班假日也雇工分頭挑菜、包裝，陳吉仲強調，為了因應民生物資需求，他前晚已與勞動部長許銘春電話溝通，勞動部昨天行文，包括集貨包裝與通路等勞動力需求，已解除相關限制，不用擔心違反一例一休等規定。

農委會主委陳吉仲今天早上到桃園市八德區視察米糧。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲今天早上到桃園市八德區視察米糧。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲隨後也轉往八德蔬菜產銷班第三班了解供貨、包裝情形。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲隨後也轉往八德蔬菜產銷班第三班了解供貨、包裝情形。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲隨後也轉往八德蔬菜產銷班第三班了解供貨、包裝情形。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲隨後也轉往八德蔬菜產銷班第三班了解供貨、包裝情形。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲今天早上到桃園市八德區視察米糧，並與桃園市長鄭文燦等人一起開啟公糧倉庫。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲今天早上到桃園市八德區視察米糧，並與桃園市長鄭文燦等人一起開啟公糧倉庫。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲今天早上到桃園市八德區視察米糧，並與桃園市長鄭文燦等人一起開啟公糧倉庫。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲今天早上到桃園市八德區視察米糧，並與桃園市長鄭文燦等人一起開啟公糧倉庫。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲今天早上到桃園市八德區視察米糧，並與桃園市長鄭文燦等人一起開啟公糧倉庫。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲今天早上到桃園市八德區視察米糧，並與桃園市長鄭文燦等人一起開啟公糧倉庫。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲今天早上到桃園市八德區視察米糧，並與桃園市長鄭文燦等人一起開啟公糧倉庫了解庫存現況。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲今天早上到桃園市八德區視察米糧，並與桃園市長鄭文燦等人一起開啟公糧倉庫了解庫存現況。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲隨後也轉往八德蔬菜產銷班第三班了解供貨、包裝情形。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲隨後也轉往八德蔬菜產銷班第三班了解供貨、包裝情形。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲今天早上到桃園市八德區視察米糧，並與桃園市長鄭文燦等人一起開啟公糧倉庫。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲今天早上到桃園市八德區視察米糧，並與桃園市長鄭文燦等人一起開啟公糧倉庫。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲今天早上到桃園市八德區視察米糧及蔬菜供應情況，強調庫存足夠、供應無虞、品質良好，「歡迎大家一起來搶購台灣米」。記者張裕珍／攝影
農委會主委陳吉仲今天早上到桃園市八德區視察米糧及蔬菜供應情況，強調庫存足夠、供應無虞、品質良好，「歡迎大家一起來搶購台灣米」。記者張裕珍／攝影

陳吉仲 勞動部 農委會

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