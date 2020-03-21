防疫專車人龍趨緩 機場口罩乏人問津
新冠肺炎第二波持續在全球延燒，前兩天都出現國人返鄉避難的人潮，桃園機場清晨尖峰時段仍有約一千人返台，但人潮已不若前兩天，排隊不超過40分鐘就可以搭乘防疫計程車，但仍有多名旅客表示，美國返台的機票還是不好買，不少人煎熬地在候補等位。
中央流行疫情指揮中心昨天宣布，自台灣時間3月21日零時起提升全球旅遊疫情建議至「第三級」（警告：Warning），國人應避免所有非必要之出國旅遊，自國外入境者，需進行14天居家檢疫，且不得搭乘大眾運輸工具。
根據桃機公司的客運量統計顯示，這幾天入境的高峰都是在早上4-8點這個時段，今天約有近2,100人抵達，其中約1788人集中於第二航廈，但是相較於前兩天的第二航廈的2158（19日）及2181人（20日），今天少了接近四百人，所以沒有出現前2天的排隊人龍，桃機公司也表示，積極調度防疫專車全力疏運，旅客平均最多只需約20~30分鐘即可順利搭上專車返家，疏運成效良好。
桃園機場上午共調度了520輛防疫計程車（含松山機場支援120輛），另動員200輛防疫租賃車，此外安排了19車次的防疫巴士，由於居住大台中地區旅客需求較高，防疫巴士也彈性增停台中站。
幾位從美國返台不約而同地表示，現在從美國返台的機票不好買，票價也比平常貴很多，有不少朋友還在機場「候補等位」，內心很煎熬，但對於能回到台灣，內心還是比較安心。
旅客入境時必須依序填登錄境健康聲明卡等檢疫證明，並核實在台資料與聯絡電話，取得居家檢疫通知書後才能入境，為了加速旅客通關，疾管署早就推出健康聲明線上申報系統，但是礙於不少回國的民眾沒有台灣的手機門號而無法使用，桃機公司為了方便民眾申請，協調電信公司在前天晚上就開始檢疫站的攔檢點前販賣門號卡。
另外，為了讓回國旅客有口罩可用，中央流行疫情指揮中心也協調機場免稅店，從今天0時起在機場稅商店前販售實名制口罩，但桃園機場免稅店人員表示，知道的民眾不多，所以清晨總共只賣出14份。工作人員私下表示，這裡買口罩不用排隊，好想在機場買，不過自己沒有登機證跟護照，所以無法購買，旅客應該是不知道回台後口罩難買，才會賣這麼少，等回家自己排隊後，就會後悔沒有把握機會在機場買。
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