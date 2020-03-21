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警示與人格權侵害 法制局：應權衡

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北部某高中因兩名同班同學先後確診新冠肺炎，全校暫停上課，但是否應該開資訊也引發論戰（示意圖，非新聞當事人）。 本報資料照
北部某高中因兩名同班同學先後確診新冠肺炎，全校暫停上課，但是否應該開資訊也引發論戰（示意圖，非新聞當事人）。 本報資料照

新冠肺炎疫情延燒，台北市長柯文哲日前公布隔離處所引發爭議；衛福部長陳時中也曾意外脫口說出某醫院區域，引發民眾建議公車不要行經的恐慌。疫情資訊該不該公開？立法院法制局認為，疫情資訊的公開與不公開決定，應審慎權衡是否符合憲法公共利益必要性的比例原則。

法制局認為，疫情資訊公開或不公開都有法理基礎，適度公開可保障人民知的權利，有利警示；但疫情資訊公開，也常會伴隨危害隱私權、歧視等人格權侵害疑慮，甚至不當公開也會引發民眾恐慌。應權衡比例原則要求，在公開與不公開疫情資訊所欲保護之法益間，取得平衡。

由於各界對地方首長、民代與中央流行疫情指揮中心，針對隔離處所、居家隔離或檢疫失聯者姓名、確診病患所在地等是否公開見解不一，法制局最近研析疫情資訊的法律規定。

法制局說，行政機關公開疫情資訊的法律依據，除憲法外，「政府資訊公開法」第1條明文人民有「知的權利」；「傳染病防治法」及立院上月三讀的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」也賦予疫情指揮中心指揮官防疫期間，為避免疫情擴散，得公布「個人資料」之法律依據。

但法制局也認為，公開疫情資訊仍有限制規範，其中依「憲法」仍應注意是否侵害隱私權、個人資訊自決權，符合憲法第23條對自由權利比例原則要求。

另外，法制局也說，疫情資訊公開「個人資料」的法律適用，依照「政府資訊公開法」規定，除就「對公益有必要」或「經當事人同意」外，原則上應限制公開或不予提供。另外，防疫條例第8條也明定，基於「為避免疫情擴散」之公益必要，得對個人隱私權予以限制，但仍應符合比例原則之要求。

疫情 情資 隱私權

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