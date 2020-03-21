疫情資訊公開否 警示與人格權間的拉扯

因應新冠肺炎防疫需求，台北市政府規劃防疫旅館，卻因不公布地點遭人質疑，北市長柯文哲對疫情資訊公開兩套標準。對於防疫資訊公開或不公開，民眾黨立委高虹安認為，公布防疫資訊可讓民眾更有警覺，提升保護意識。但民進黨立委何志偉則認為，若公開就應該完整，否則破碎型資訊，恐製造更大恐慌。

何志偉提到，台灣社會因人口密集度相當高，公開資訊若是被破碎式公開，反而讓民眾更加恐慌。他舉日前柯文哲公布陽明山隔離地點為例，消息一出，服務處馬上湧入大量民眾電話，不過超過百通的詢問電話，只有兩通反對，其餘都是問清楚，並要求政府做好配套。何說，民眾要的是政府要有作為。

高虹安認為，適度的疫情資訊公開，可以提高民眾對自身的防範作為，就像旅遊警示一樣，可以提升民眾對自我的保護警覺，有預期心理。所以公佈適當的資訊，應該是可以讓民眾提升自我的保護意識，做更佳的防護。

新北市議員王淑慧表示，儘管政府沒有公開疫情資訊，很多訊息還是可被打聽得到，但她還是認為，防疫期間，政府不宜公開太多資訊，例如公開隔離者的活動處所，一般民眾還是得照常活動，不會因為公布了就能避開，但資訊公開卻反而會讓周邊居民被貼標籤。

王淑慧再舉例，每當中央疫情指揮中心公布新增確診個案，若有確診在新北市，選民都會打電話來問「哪裏有隔離者？」其實壓力都落在民代身上，她認為，「疫情公布大方向就好，沒有必要去自己嚇自己。」