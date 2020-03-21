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護石虎 苗栗台13甲6月底前實施區間測速
今年1月25日熱心民眾發現一隻車禍受傷的石虎倒臥在苗栗市台6線6K路段，通報後送獸醫院急救。經過兩個月的治療，石虎本周已經被野放。公路總局表示已於該路段設立保護石虎的告示牌，並提醒苗栗是石虎主要棲息地，台13甲線造橋路段6月底前將完成區間測速設施，駕駛人行經該路段不要超速。
交通部公路總局與農委會特生中心於106年起合作「中部地區友善道路改善計畫」，期減少中部地區石虎路殺事件。公路總局表示，今年1月底苗栗市台6線6k路段經民眾通報，拾獲一隻車禍受傷的石虎，經由通報苗栗縣政府農業處自然生態保育科後緊急送獸醫院急救，經觀察穩定後轉送至特生中心安置。
公總指出，這隻石虎恢復狀況良好，已在參與計畫人員的祝福下，由公路總局副總工程司李忠璋打開石虎的籠門，讓這隻康復的年輕石虎順利回歸野外，並經由衛星發報項圈，持續追蹤活動路徑，作為石虎生態研究基礎資料。
事件發生後，公總已經於苗栗市台6線6K路段設置保護石虎的告示牌，提醒民眾行經時，要特別注意。另外，苗栗台13甲線造橋路段日間速限60公里、夜間速限50公里，6月底前也將再設置「區間測速」，李忠璋表示，屆時不再是單點而是整個路段都會測速，駕駛人要注意不要超速。
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