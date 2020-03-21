下周一鋒面影響北台灣 吳德榮：下一波要到28日前後

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示這兩天白天微熱，不過下周一、二北台灣雲量增多，氣溫略降，下周三以後暖氣團又逐漸增強。

吳德榮表示，周末兩天暖氣團漸增強，各地多雲時晴、氣溫升，白天高溫達30度以上；東半部局部地區偶有零星少量降雨的機率。

他說，最新模式模擬顯示，下周一、二微弱鋒面掠過北部海面，東北風迎風面的北海岸、北部山區及東半部降雨機率提高，北台雲量增多、氣溫略降；其他地區影響小。下周三至五暖氣團逐漸增強，各地氣溫升，白天微熱早晚涼；但東半部偶有零星降雨的機率。

吳德榮指出，未來10天除了23日的微弱鋒面掠過北部海面，另一波在28日前後， 28日之前台灣天氣大多是偏暖的，但終究是春季，應注意日夜氣溫的起伏還是比較大。

中央氣象局說，今天台灣地區由偏東風轉為偏南風，氣溫持續回升，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；氣溫方面，預測各地低溫18至21度，白天高溫西半部約29至31度，東半部約26至28度，各地早晚稍涼，中南部日夜溫差稍大。